晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賀瓏渣爆！嫌天殘「太胖X不下去」 友人踢爆內情：看他多噁心

林妍霏（左起）火大踢爆賀瓏會喜歡上別人，是因覺得天殘太胖了X不下去。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）林妍霏（左起）火大踢爆賀瓏會喜歡上別人，是因覺得天殘太胖了X不下去。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賀瓏近日為回應與Albee的情感爭議，選擇公開已逝前女友「天殘」的遺書內容自保，讓同為單口喜劇演員的妍霏表示感到遺憾，憤怒開撕「你跟其他喜劇同行說，你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你X不下去」，更引爆輿論甚囂塵上。如今，天殘的另名好友也現身踢爆，直指天殘會內分泌失調全是因為賀瓏。

相關新聞：天殘被賀瓏分手悲痛想不開 作家呼籲「情感教育應趁早培養」

林妍霏昨（24日）發文透露，天殘當年為賀瓏懷孕並獨自墮胎，只因賀瓏擔心陪同時被拍到，更在喜劇圈放話「天殘太胖了X不下去」，渣男言論令人髮指。然而，天殘另一名友人也在林妍霏的發文底下留言重鎚賀瓏，指出天殘當年為愛北漂，放棄台中熟悉生活，甚至為了幫賀瓏開店，搞到內分泌失調，「難道他不知道嗎？怎麼還有臉講這種話？」

該名友人砲火猛烈繼續踢爆，直指天殘曾為幫忙賀瓏開設麻辣燙店，說好聽一點是「店長」，其實根本吃力不討好，且員工又不好請，有時自己還必須上整天班，甚至得擠出時間寫段子演出。如今，賀瓏為了自保選擇公開天殘在私人帳號裡的遺書，讓該名友人火大痛斥，「消費死人還想洗白」，最後不客氣撂下狠話，「這麼荒謬的行為，就讓社會看看他多噁心！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中