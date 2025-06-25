賀瓏渣爆！嫌天殘「太胖X不下去」 友人踢爆內情：看他多噁心

林妍霏（左起）火大踢爆賀瓏會喜歡上別人，是因覺得天殘太胖了X不下去。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賀瓏近日為回應與Albee的情感爭議，選擇公開已逝前女友「天殘」的遺書內容自保，讓同為單口喜劇演員的妍霏表示感到遺憾，憤怒開撕「你跟其他喜劇同行說，你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你X不下去」，更引爆輿論甚囂塵上。如今，天殘的另名好友也現身踢爆，直指天殘會內分泌失調全是因為賀瓏。

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林妍霏昨（24日）發文透露，天殘當年為賀瓏懷孕並獨自墮胎，只因賀瓏擔心陪同時被拍到，更在喜劇圈放話「天殘太胖了X不下去」，渣男言論令人髮指。然而，天殘另一名友人也在林妍霏的發文底下留言重鎚賀瓏，指出天殘當年為愛北漂，放棄台中熟悉生活，甚至為了幫賀瓏開店，搞到內分泌失調，「難道他不知道嗎？怎麼還有臉講這種話？」

該名友人砲火猛烈繼續踢爆，直指天殘曾為幫忙賀瓏開設麻辣燙店，說好聽一點是「店長」，其實根本吃力不討好，且員工又不好請，有時自己還必須上整天班，甚至得擠出時間寫段子演出。如今，賀瓏為了自保選擇公開天殘在私人帳號裡的遺書，讓該名友人火大痛斥，「消費死人還想洗白」，最後不客氣撂下狠話，「這麼荒謬的行為，就讓社會看看他多噁心！」

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