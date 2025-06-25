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天殘被賀瓏分手悲痛想不開 作家呼籲「情感教育應趁早培養」

賀瓏（左）今年4月6日與天殘（右）分手，同月17日天殘疑跨不過情關離世。（翻攝自IG）賀瓏（左）今年4月6日與天殘（右）分手，同月17日天殘疑跨不過情關離世。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀主持人賀瓏今年4月6日與舊愛天殘分手，同月17日天殘被發現陳屍公寓頂樓，加上賀瓏疑似無縫接軌女星Albee，分手僅75天就被拍到甜蜜同遊大阪，引發外界猜測女方輕生的原因應為遭遇情傷想不開。對此，作家Cindy呼籲，情感教育應該要趁孩子還小的時候就做起，而非一味地避談。

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近期剛出版新書《志願單親》的作家Cindy在臉書發文提到天殘輕生一事，她回憶起高中時有個老師說了一個故事，某位學姊從小就是掌上明珠、天之驕女，幾乎沒有遇過挫敗。唯一的硬傷就是男人，她在一次戀愛中遇人不淑，跨越不過情關，也選擇了登出人間。Cindy感嘆說道，「在自己能掌控的範圍內，我們要獲得什麼成功，只要努力就有機會。但感情是我們無法掌控的事，可能換來背叛、傷害，即便犧牲了自己也一樣。」

Cindy表示，那些跨不過情關的人幾乎都是在初戀就遇到渣的人，或是家庭教育沒做好，導致自我價值感低落的人，因為他們沒有足夠的歷練來知道感情中如果出了問題，不是自己的錯。他們會千辛萬苦想要去「Fix it（修理它）」，然後徹底失去自我，因此情感教育應該要在小孩還小時就做起。

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