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娛樂 最新消息

孝琳來了！韓流天后首登離島舞台 澎湖追風祭卡司爆棚

「韓國碧昂絲」孝琳首登離島。（三立提供）「韓國碧昂絲」孝琳首登離島。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕號稱秋季全國卡司陣容最強音樂盛典-「2025澎湖追風音樂燈光節」今（25日）公布豪華演出陣容！追風季活動長達一個月，出動超過20組巨蛋級演出歌手，從8月29日起，每周五晚間在澎湖知名景點觀音亭園區熱鬧開唱，為吸引不同族群粉絲來澎湖旅遊應援，今年最大亮點是首度跨海請來「韓國碧昂絲」之稱的天后孝琳助陣，這是第一次離島活動有重量級國際藝人演出。

相關新聞：閔孝琳「淡出6年」將回歸？嫁太陽當媽後有望現身節目

澎管處還驚喜宣布：今年8月30日加碼一場由許富凱、李子森、陳孟賢及杜忻恬組成的「三王一后」台語經典之夜，華語流行樂壇天王天后天團將在澎湖大拼場，精彩可期。

每年澎湖追風季都吸引大批粉絲跨海應援，在去年活動期間，帶動超過11萬旅遊人次，粉絲們能旅遊度假又與偶像近距離接觸互動，是非常特別的追星經驗。

今年活動再升級，卡司陣容包括韓國性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、賴晏駒、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、OZONE、SEVENTOEIGHT、理想混蛋等實力與人氣兼具的藝人接力開唱，週週都有驚喜。

SEVENTOEIGHT將帶著全新單曲登上澎湖舞台。（三立提供）SEVENTOEIGHT將帶著全新單曲登上澎湖舞台。（三立提供）

記者會上人氣男團SEVENTOEIGHT的成員陳柏佑分享，先前晚上釣了兩隻透抽卻不夠吃，這次來到澎湖，希望能大啖海鮮好好滿足口腹之欲。成員帝翁則回憶起澎湖的特色美食，酸酸甜甜的仙人掌冰淇淋，直呼滋味令人難忘。而來自馬來西亞的彭义翔，則是團隊中唯一尚未造訪過澎湖的成員，現場聽到主持人提到「吉貝」，還誤以為那是一道美食，笑翻全場。這次SEVENTOEIGHT將帶著全新單曲登上澎湖舞台，和粉絲一起留下夏日回憶。

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