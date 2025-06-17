閔孝琳「淡出6年」將回歸？嫁太陽當媽後有望現身節目

閔孝琳與「BIGBANG」太陽結婚後淡出演藝圈。（翻攝自推特）

〔記者胡御柔／台北報導〕韓國經典電影《Sunny》睽違多年再度掀起熱議！主演群即將在MBC全新綜藝節目《I'm Sunny Thank You》中感動重聚，消息一出引發粉絲期待，其中淡出演藝圈多年的女星閔孝琳是否回歸，更成為關注焦點。她自與BIGBANG成員太陽結婚、生子後，鮮少露面，若此次成行，無疑將再度成為話題人物。

節目預計於今年7月首播，以《Sunny》七位女主角的「友情旅程」為主軸，紀錄她們在歷經各自人生歷程後，再度相聚的真摯瞬間。製作團隊表示，《I'm Sunny Thank You》將呈現演員們之間歷久彌新的深厚情誼，以「重逢」為主題，帶出友情、回憶與成長的深刻情感，「除了美麗的旅行畫面，更將展現她們真實又溫暖的故事，敬請期待」。

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2011年上映的《Sunny》描繪七名高中女生的青春與回憶，當年創下745萬人次票房佳績，風靡全韓，甚至紅遍亞洲，陸續被中國、日本翻拍。片中飾演「七公主」的七位演員也因片走紅，並在戲外維持超過15年的友誼，成為韓影圈難得的佳話。

目前已確認參與節目的演員為姜素拉，她當年以飾演年輕的春花一角展現豪爽魅力，令人印象深刻。其他卡司目前尚未公布，節目《I'm Sunny Thank You》預計7月於MBC開播，有望成為今夏最受矚目的回憶系綜藝。

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