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布萊德彼特自爆昔被離婚「逼到下跪」 靠戒酒會走出陰霾

布萊德彼特坦承安潔莉娜裘打離婚官司時是他的人生低潮。（法新社）布萊德彼特坦承安潔莉娜裘打離婚官司時是他的人生低潮。（法新社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國男星布萊德彼特（Brad Pitt）與前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚糾紛在持續8年後，於2024年底正式畫下句點。23日布萊德彼特登上podcast節目《扶手椅專家》，罕見對外聊起與安潔莉娜裘莉持續多年的離婚官司，坦言在那段時間是他的人生低潮，殘酷的現實幾乎將他逼到雙膝跪地。

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布萊德彼特、安潔莉娜裘莉離婚糾紛持續8年。（美聯社）布萊德彼特、安潔莉娜裘莉離婚糾紛持續8年。（美聯社）

布萊德彼特曾遭裘莉在法院指控有家暴行為，指控他在飛往法國的航班上對她及孩子施暴，儘管他否認、美國聯邦調查局也未對其提出指控，但此事件仍使其形象嚴重受創。在節目中，布萊德彼特回憶：「那時候我被逼到幾乎雙膝下跪，沒有自己的主見跟重心，別人建議什麼我就去做什麼。」坦承那段時間如同行屍走肉，「我需要他X的清醒一下」，因此他決定加入匿名戒酒會。

布萊德彼特表示，匿名戒酒會讓他感到難得的壓力釋放與支持，「那是一個男性小組，大家分享各自的經驗、缺點、錯誤、渴望與傷痛，還有很多幽默。我覺得這對我這種習慣報喜不報憂的人來說，真的是非常特別」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

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