林柏宏正面回應父債風波 音樂人田定豐力挺

林柏宏昨被爆拒還父親債務，引發議論。（翻攝自林柏宏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕向來零負評的藝人林柏宏，24日被爆拒還父親債務，甚至回覆二伯「你們並不是我的債權人」，被指「忘恩負義」，此事引發社群熱議，網友幾乎一面倒支持林柏宏，直言上一代恩怨自行解決，「父債子還」情勒下一輩作法已過時。

昨拍戲一整天的林柏宏在深夜發文正面迎擊，他表示和伯叔很少見面且久未聯絡，加上成年以來就負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今，更撇清沒罵父親是流浪狗，重申常替流浪狗宣傳，並請大家一起以領養代替購買。

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林柏宏發文，音樂人、種子音樂創辦人田定豐署名留言：「柏宏，沒有人有資格，用片面的角度去評論你與家人的感情，那些不了解你走過什麼的人，更沒有立場對你指指點點。你已經盡了自己的力，這才是最重要的事。」

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田定豐接著表示：「請相信，真正知道你的人，不會被三言兩語動搖。而那些願意輕易相信謠言的，也從來就不值得你放在心上。你不需要向任何人證明什麼，你只需要好好地去愛，在體驗生命的旅程裡，對得起自己的心，你已經是最好的你了。」

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