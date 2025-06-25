台灣老舊公寓有故事 《凶宅專賣店》海報構圖藏玄機

〔記者鍾志均／台北報導〕李銘順、范少勳、陳姸霏主演靈異驚悚台劇《凶宅專賣店》釋出首款插畫版海報，由知名視覺藝術創作者董十行操刀，畫面俯瞰台灣老舊公寓，營造出詭譎懸疑氛圍，十分耐人尋味。

《凶宅專賣店》改編震撼台灣社會真實事件，融合靈異與人性驚悚，由《女鬼橋》系列導演奚岳隆與導演郝芳葳聯合執導，《查無此心》、《無聲》編劇林品君操刀劇本，葉瀞嬬擔任聯合編劇。

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《凶宅專賣店》透過創新型態的靈異驚悚類型，共創台劇嶄新巔峰，范少勳（左起）、陳姸霏、李銘順、施名帥、江宜蓉等人主演。（采昌提供）

《凶宅專賣店》除了集結金獎卡司陣容，還有新加坡影后洪慧芳、金馬最佳男配角施名帥，以及林予晞、江宜蓉、許紫柔等人共同主演。故事描述住在凶宅超過20年的阿澤，因緣際會成為義勝房屋的房仲，專門處理「凶宅買賣」，隨著案件層層揭露，也曝光一段段觸動人心的故事。

視覺藝術家董十行曾為《神隱少女》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》等經典之作繪製台灣限定海報，這次特別以俯視台灣老公寓環境方式，間接帶出全劇的懸疑故事氣氛，並特別設計將角色們統一望向上方天空，暗示他們的期盼，以及對自身議題的隱憂。

導演郝芳葳表示：「海報用手繪方式增加人物情感的溫度，而在層層疊進的畫面構圖中，則蘊含了《凶宅專賣店》每個凶宅故事的場景細節及懸疑線索。」觀眾在觀劇前後再次回望這張海報，將感受到截然不同的詮釋與深意。

《凶宅專賣店》插畫版海報由知名視覺藝術家董十行操刀設計，細節暗藏劇情密碼。（采昌提供）

《凶宅專賣店》入選2025台北電影節「星光首映」單元，將在本週五27日晚間7點於中山堂進行首兩集世界首映；導演奚岳隆、郝芳葳將親率主演群李銘順、范少勳、陳姸霏、洪慧芳、施名帥、江宜蓉、許紫柔等人出席，與觀眾面對面分享拍攝點滴與創作心得。

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