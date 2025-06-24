晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

立陶宛電影奪北影「新導演競賽」最佳影片！導演嗨喊：我喜歡台灣

〔記者鍾志均／台北報導〕第27屆台北電影節今（24）晚舉辦「國際新導演競賽」頒獎典禮，立陶宛電影《溺水小妹》榮獲「最佳影片」，台片《我家的事》則贏得「觀眾票選獎」，以深刻情感觸動人心，令觀眾潸然淚下。

北影主席廖慶松（左）與入選片導演出席國際新導演頒獎典禮（左2起至右為《如果風知道》、《利貝拉達再一顆》、《幻之甜蜜島》、《窒愛難行》、《我家的事》、《兔巢少年》導演。（台北電影節提供）北影主席廖慶松（左）與入選片導演出席國際新導演頒獎典禮（左2起至右為《如果風知道》、《利貝拉達再一顆》、《幻之甜蜜島》、《窒愛難行》、《我家的事》、《兔巢少年》導演。（台北電影節提供）

本次入圍作品橫跨歐亞，創作者們提煉自身生命經驗，展現出對不同面向的關注，令人驚艷，「最佳影片」《溺水小妹》獲評審團讚譽如同一場精妙魔術，巧妙轉移觀眾視線，即使全神貫注、試圖洞悉其中奧祕，仍難以識破其虛實交錯的敘事手法。

《溺水小妹》導演勞里納斯巴雷薩獲得「最佳影片」。（台北電影節提供）《溺水小妹》導演勞里納斯巴雷薩獲得「最佳影片」。（台北電影節提供）

《溺水小妹》探討一次戲水事故如何在家庭關係中激起漣漪，象徵創傷後心理變化的多樣表現，導演勞里納斯巴雷薩分享來台漫步街道的觀察與感觸：「我認為做電影就是分享生命經驗，透過旅行打開視野，我喜歡旅行、喜歡台灣，謝謝大家。」

「評審團特別獎」頒給《利貝拉達再一顆》，評審團肯定導演於首部長片便展現鮮明風格與創作自由，以機鋒與真摯並存的語彙，探索身分議題，並勇敢突破既有框架的限制；導演寶拉托馬斯馬奎斯提到，在祖國葡萄牙充斥著極右派對孤兒、非裔、移民等族群的攻擊，「電影雖然不能拯救他人生命，但我相信透過創作與放映，能讓周遭的人去思考，逐步累積改變的力量，這就是我想做電影的初衷。」

導演潘客印執導的《我家的事》獲「觀眾票選獎」。（台北電影節提供）導演潘客印執導的《我家的事》獲「觀眾票選獎」。（台北電影節提供）

台片《我家的事》榮獲「觀眾票選獎」，人氣與口碑爆棚，導演潘客印表示，身為已剪片十年的剪接師，穿越銀幕執導需要極大的勇氣，「能夠將我對世界的觀察、對故事的感情，傳達到觀眾心中，是我說故事的初衷，這個獎項對我來說是碩大的肯定。」

相關新聞：（台北電影節）曾敬驊吃一整串香蕉吃到吐 《我家》四口再度全入圍喊爽

此外，「台北電影獎」頒獎典禮將於7月5日舉辦，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofiii、FainTV等OTT平台及海外Dish Network同步順播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中