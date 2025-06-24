立陶宛電影奪北影「新導演競賽」最佳影片！導演嗨喊：我喜歡台灣

〔記者鍾志均／台北報導〕第27屆台北電影節今（24）晚舉辦「國際新導演競賽」頒獎典禮，立陶宛電影《溺水小妹》榮獲「最佳影片」，台片《我家的事》則贏得「觀眾票選獎」，以深刻情感觸動人心，令觀眾潸然淚下。

北影主席廖慶松（左）與入選片導演出席國際新導演頒獎典禮（左2起至右為《如果風知道》、《利貝拉達再一顆》、《幻之甜蜜島》、《窒愛難行》、《我家的事》、《兔巢少年》導演。（台北電影節提供）

本次入圍作品橫跨歐亞，創作者們提煉自身生命經驗，展現出對不同面向的關注，令人驚艷，「最佳影片」《溺水小妹》獲評審團讚譽如同一場精妙魔術，巧妙轉移觀眾視線，即使全神貫注、試圖洞悉其中奧祕，仍難以識破其虛實交錯的敘事手法。

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《溺水小妹》導演勞里納斯巴雷薩獲得「最佳影片」。（台北電影節提供）

《溺水小妹》探討一次戲水事故如何在家庭關係中激起漣漪，象徵創傷後心理變化的多樣表現，導演勞里納斯巴雷薩分享來台漫步街道的觀察與感觸：「我認為做電影就是分享生命經驗，透過旅行打開視野，我喜歡旅行、喜歡台灣，謝謝大家。」

「評審團特別獎」頒給《利貝拉達再一顆》，評審團肯定導演於首部長片便展現鮮明風格與創作自由，以機鋒與真摯並存的語彙，探索身分議題，並勇敢突破既有框架的限制；導演寶拉托馬斯馬奎斯提到，在祖國葡萄牙充斥著極右派對孤兒、非裔、移民等族群的攻擊，「電影雖然不能拯救他人生命，但我相信透過創作與放映，能讓周遭的人去思考，逐步累積改變的力量，這就是我想做電影的初衷。」

導演潘客印執導的《我家的事》獲「觀眾票選獎」。（台北電影節提供）

台片《我家的事》榮獲「觀眾票選獎」，人氣與口碑爆棚，導演潘客印表示，身為已剪片十年的剪接師，穿越銀幕執導需要極大的勇氣，「能夠將我對世界的觀察、對故事的感情，傳達到觀眾心中，是我說故事的初衷，這個獎項對我來說是碩大的肯定。」

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此外，「台北電影獎」頒獎典禮將於7月5日舉辦，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofiii、FainTV等OTT平台及海外Dish Network同步順播。

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