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娛樂 電影

魔性舞不只再現還進化！梅根大展機械霹靂舞 AI大戰全面失控

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖驚悚黑馬《窒友梅根》2023年推出後掀起全球熱潮成為現象級電影，續集《窒友梅根2.0》今年捲土重來，更開啟一場AI全面失控的全新狂亂篇章。上集展露魔性舞蹈的梅根本集更突破極限，上演風格強烈的機械感的霹靂舞。

機器人梅根在《窒友梅根2.0》突破極限，比上一集更狂更殺。（UIP提供）機器人梅根在《窒友梅根2.0》突破極限，比上一集更狂更殺。（UIP提供）

編導傑拉德強斯頓強調，對於渴望看到梅根更多魔性舞蹈的粉絲來說，這部電影不會讓人失望，「我們知道觀眾會期待梅根再次跳舞，但我不想重複第一集的那一幕。」他透露為此設計了一個場景，讓梅根潛入一場AI大會中：一個機器人假扮人類，再假扮成機器人。

該場戲梅根被舞台聚光燈照到，為了不被懷疑，只能開始跳舞。導演強斯頓表示：「我們把這段舞蹈設計成一種機械感的霹靂舞，風格強烈、動作利落。」為了設計這種風格強烈的舞蹈動作，製作團隊再次找上律動教練盧克霍克，梅根和本集大反派機器人艾蜜莉亞的肢體表現也是他協助打造的。

霍克擁有表演、特技、武術和怪物角色表演的背景，他與飾演梅根的艾蜜唐納德，以及飾演艾蜜莉亞的伊凡娜莎克諾密切合作，一起討論角色的移動方式、戰鬥風格和互動方式。無論是在高強度的武戲，或是較寫實的文戲中都能符合他們設計和定位。

伊凡娜莎克諾飾演的「艾蜜莉亞」在《窒友梅根2.0》大開殺戒。（UIP提供）伊凡娜莎克諾飾演的「艾蜜莉亞」在《窒友梅根2.0》大開殺戒。（UIP提供）

霍克從排練到拍攝全程參與舞蹈編排過程，與唐納德來自紐西蘭、再度回歸的編舞師凱莉諾里斯一同指導表演和動作。為了將梅根的舞蹈完整呈現，製作團隊請來了中國知名機械舞大師芭比，她透過動態捕捉表演，以驚人的精準賦予梅根生動的靈魂。

至於艾蜜莉亞，製作團隊則希望她有一個足以媲美、甚至超越梅根在第一集中的「眼鏡蛇起身（cobra rise）」招牌恐怖動作。團隊原本打算用視覺特效來重現，後來找到了蕾吉娜海格曼這位柔術表演者，竟然可以實際用身體完成這個動作，當下他們馬上決定，這就是介紹艾蜜莉亞完美登場的方式。《窒友梅根2.0》將於本週五（27日）在台上映。

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