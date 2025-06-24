賀瓏遭爆「逼天殘墮胎」手術當天竟不敢現身

〔記者侯家瑜／台北報導〕日前被拍到與《夜夜秀》女主持人Albee現身日本大阪觀景台，牽手自拍、互動親暱，疑似戀情曝光，其所屬薩泰爾娛樂不到一週，緊急發聲明切割。賀瓏則在聲明中承認與「天殘」交往過，但已於4月6日和平分手，並強調與第三者無關。不過此番說法很快被打臉，天殘摯友林妍霏24日爆出震撼內幕，控訴賀瓏曾讓天殘「為他墮胎」。

賀瓏遭天殘好友林妍霏爆料「逼天殘墮胎」（資料照，記者陳逸寬攝）

林妍霏在社群平台還原對話，透露天殘曾在病痛中痛哭表示，賀瓏載她去婦產科後，因怕被認出，只讓她一人走進診所。墮胎後的她虛弱到血流不止、痛苦難耐，卻因賀瓏工作忙碌無法來看她，只能獨自承受身體與心理的煎熬。林妍霏更心痛寫下：「她說你連一次都沒去看過她，天殘哭的那個畫面，是我一輩子的痛。」

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賀瓏與Albee短時間內互動升溫，如今舊情傷疤再被揭開，網友議論四起，質疑賀瓏是否移情別戀，更痛批他對過往感情冷酷無情。截至目前，賀瓏尚未對林妍霏的指控做出回應。

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