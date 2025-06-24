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「零負評男神」林柏宏 遭叔伯控拒替父還債

「零負評男神」林柏宏 遭叔伯控拒替父還債

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲男星林柏宏曾以於電影《六弄咖啡館》飾演蕭柏智一角，打敗曾志偉、林雪、秦沛等硬底子男星，獲頒第53屆金馬獎最佳男配角獎，更以《關於我和鬼變成家人的那件事》和許光漢躍上最有潛力新生代男星，前途無可限量。

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林柏宏近年代言不斷，也拍了不少膾炙人口作品，更被媒體封為「零負評男神」，卻被爆林父投資失利負債，竟向親兄弟借上千萬遲遲未歸，據了解，林柏宏的叔伯不但沒計較還替他兄弟倆繳學費，但林柏宏紅了，親人要他勸父還錢，沒想到卻避不見面且不願替父還債。

林柏宏（中）愛心不落人後，3月底曾出席公益活動。（資料照）林柏宏（中）愛心不落人後，3月底曾出席公益活動。（資料照）

儘管爆出負面新聞，今年3月林柏宏曾擔任台灣公益聯盟2025年度公益代言人，愛心不落人後的他，當時他公開表示希望能夠透過做公益，幫助更多小朋友，並在拍攝台灣公益聯盟年度形象影片過程中，與全台最北邊的偏鄉小學石門國小學童們大量互動，勾起滿滿大學回憶：「就讀化學系時，原本以為我會成為一位化學老師，意外踏入演藝圈後，我一直希望自己能為台灣偏鄉教育做些什麼，因此當台灣公益聯盟邀請擔任代言人時，我就立刻答應了。」

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拍攝視障孩子朗讀的鏡頭時，當視障孩子們唸出「故事不是用眼睛寫的，而是用心去編織的」時，林柏宏深受感動，眼眶微微泛紅說：「在大人的世界裡，我們總為自己設限，但這些孩子面對生理限制仍努力學習，相信夢想沒有任何限制，我們更該幫他們突破環境藩籬，希望透過和公益團體的合作，為孩子、為教育做些有意義的事。」

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