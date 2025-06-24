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娛樂 音樂

方大同英年早逝 鄭宜農甘願當「貪生怕死」的歌手

〔記者胡如虹／專訪〕金曲歌王方大同長年熬夜，41歲就英年早逝，讓許多歌手意識到健康的重要。鄭宜農笑稱自己現在是貪生怕死的歌手，努力調整作息，早睡早起，每個星期固定去看中醫，該做的檢查一項也沒少，只為了身體健康，不讓爸媽操心。

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從19歲開始玩音樂，鄭宜農就是個夜貓子，經常跟玩音樂的朋友熬夜喝酒，總是要到清晨3、4點才睡覺，近期看到有些同年紀的朋友走了，還有發現爸媽變老了，身體陸陸續續出現一些狀況，讓她忍不住有所改變。

鄭宜農玩音樂，是個夜貓子。（記者胡舜翔攝）鄭宜農玩音樂，是個夜貓子。（記者胡舜翔攝）

「當你意識到原來死亡是這麼一回事，原來變老是這麼一回事的時候，深刻體驗到很多該珍惜的東西，然後發現要健康才有辦法做你想做的事，才能去珍惜身邊的人。」鄭宜農說以前爸爸常擔心她不懂得照顧自己，為了不想讓爸爸擔心，她現在很認真的照顧自己，盡量走路運動，努力做到早睡早起。

鄭宜農努力調整作息，早睡早起。（記者胡舜翔攝）鄭宜農努力調整作息，早睡早起。（記者胡舜翔攝）

鄭宜農很愛爸媽，也很愛阿嬤，她為了爸媽改變生活作息，學會照顧自己；為了跟只會講台語的阿嬤溝通出了《水逆》台語專輯，她說用一張專輯學習台語這個語言，語言學會了，可是還是有很多問題沒有解決，於是有了第2張台語專輯《圓缺》，用月亮的陰晴圓缺來學習面對生命的缺憾。

鄭宜農現在很認真的照顧自己，盡量走路運動。（記者胡舜翔攝）鄭宜農現在很認真的照顧自己，盡量走路運動。（記者胡舜翔攝）

「《圓缺》專輯10首歌談的問題都沒有答案，但不管有沒有答案，只要是我做的，阿嬤都覺得超棒。」鄭宜農說到阿嬤很開心時，也笑得特別開心。

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