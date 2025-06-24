不是BL！楊慶煌、林瑞陽《美人圖》超嫩模樣曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕曾於1985年出品、由楊慶煌、林瑞陽主演的經典電影《美人圖》由國家影視聽中心數位修復完成，入選2025台北電影節「經典重現」單元；該片改編王禎和同名小說，直搗80年代台灣社會的崇洋風氣與人性卑劣。

楊慶煌（左）、林瑞陽共同主演《美人圖》。（國家影視聽中心提供）

《美人圖》事描繪南部農村囡仔進城到航空公司求職，不只要快速上手職場的生存法則，還得學會和一堆崇洋媚外的都市人打交道，充滿台語與英語諧音哏、荒誕情節與辛辣筆觸，構築出一部大膽顛覆的異色經典。

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《美人圖》描繪南部農村囡仔進城到航空公司求職。（國家影視聽中心提供）

《美人圖》以幽默的敘事口吻，巧妙反映出彼時正處於中美斷交、台灣社會崇洋媚外的時代氛圍；片中的「美人」是自認高人一等的航空公司白領，他們可能家人擁有綠卡，或舉家移民美國，呈現出當時崇尚美國的某種階級象徵。

當時還是影壇新秀的楊慶煌飾演來自南部鄉村的主角小林，憨厚老實的劇中性格對比出市儈都市人的荒謬可笑，特別是他為了記住同事的英文名字「Dorothy」、「Rocky‧童」，小林直接唸出倒垃圾、垃圾桶，讓所有人哭笑不得！

《美人圖》裡的浮華台北城，根本不是光鮮亮麗，而是光怪陸離。（國家影視聽中心提供）

另外觀眾也可在片中看見當年的「台灣第一小生」林瑞陽帥氣不羈的模樣，以及素珠、阿匹婆等知名演員客串出鏡，堪稱全明星陣容。

台北電影節「經典重現」單元放映的台灣經典《美人圖》。（國家影視聽中心提供）

國家影視聽中心褚明仁董事長表示：「《美人圖》讓觀眾感受到一種與新電影非常不同的美學與表演方式，它保有許多傳統商業電影裡戲劇性很強的表演。這部片得以重新檢視當時『非新電影』導演們，是如何理解與處理鄉土題材、如何回應電影產業的挑戰與觀眾的期待。」

《美人圖》於6月27日週五尚有限定放映場，相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

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