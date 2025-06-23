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梁文音脫了！澳門現蹤美乳全露 驚人畫面曝光

梁文音澳門開唱。（環球提供）梁文音澳門開唱。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕梁文音去年推出第8張專輯《情歌比情人還懂》，上週六（21日）她暌違近7年在澳門開唱，她難掩興奮之情，「這次遇到很多歌迷們真的是好久不見，有的都已成家立業，有夫妻檔也有一家人帶著小孩來聽我唱歌，演唱會後還能幫大家簽名、聊聊近況，實在非常開心，希望很快能再跟大家見面。」

梁文音澳門開唱。（環球提供）梁文音澳門開唱。（環球提供）

這次澳門站的個唱，對梁文音來說最大的挑戰就是唱粵語歌，一連唱了〈至少做一件離譜的事〉、〈凡星〉、〈黑玻璃〉，由於不是慣用的語言，她卯足全力把這三首歌練到比自己的歌還熟，從五月開始專注練唱，每練到一個程度就會請身邊會講粵語的朋友來評鑑驗收；演出當晚看到大家熱情的反應，她覺得很有成就感，一切的努力都值得了。

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梁文音用〈最幸福的事〉展開當晚的演出，而除了聽覺上讓人享受，視覺上她也不忘大秀健美好身材，解開oversize紅色西裝外套，裡頭是蕾絲運動內衣，露出傲人馬甲線，帶給大家賞心悅目的視聽饗宴。向來寵粉的她，不忘在演出後加碼簽名會，為歌迷朋友們在澳門站特別製作的海報上簽名。

梁文音澳門開唱。（環球提供）梁文音澳門開唱。（環球提供）

其實在出發前，梁文音還有點擔心自己是一個演出前過度緊張，就容易生病感冒的人，所以她盡量放鬆心情，很慶幸澳門一路好天氣，可以抽空在飯店游泳、曬太陽，更要感謝主辦方招待大家吃當地美食大排檔、葡萄牙料理等，除了演出前空腹，其他時間都被餵得飽飽；而延續去年的收穫滿溢，她今年也有新的單曲計畫。

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