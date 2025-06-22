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蔡依林合體「3G」美翻了！自律被當學習榜樣

Energy開心與蔡依林（左二）相遇，謝謝她過去帶領一起巡演。（翻攝自IG）Energy開心與蔡依林（左二）相遇，謝謝她過去帶領一起巡演。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨（21日）晚在小巨蛋所舉辦的「hito流行音樂獎」典禮上表現風光，贏得5座獎。天后「Jolin」蔡依林的壓軸演出則帶來高潮，表演影片今上線YouTube，6小時內已有超過7萬人觀賞。

相關新聞：hito頒獎》蔡依林爆乳皮革露面 主持人宣布12月台北大巨蛋開唱

昨天Energy因為團員坤達早有預定的錄影工作，加上Toro因為要陪伴重病的家人，僅出現在表演舞台上，幾次領獎只能由牛奶、阿弟、書偉代表上台，工作人員戲稱Energy剩下「3G」。

Energy「3G」昨晚在「hito流行音樂獎」典禮上表現風光。（記者胡舜翔攝）Energy「3G」昨晚在「hito流行音樂獎」典禮上表現風光。（記者胡舜翔攝）

在典禮後台，Energy的「3G」也開心與Jolin合照，今阿弟分享談到：「謝謝Jolin姐在過去三人時期帶著EG世界巡迴，後來在比金曲星時也替我錄製鼓勵的影片，雖然後來沒有太多的交集，但是Jolin的自律，努力不懈、不斷蛻變的模樣，也一直是身為後輩的我學習榜樣。」

相關新聞：hito頒獎》Energy《星期五晚上》奪百首單曲冠軍 Toro缺席原因催淚

昨晚Energy先在hito流行音樂獎以《星期五晚上》獲得「2024 hito年度十大華語歌曲」肯定，更奪下「2024 Hit Fm年度百首單曲冠軍」，並拿下「hito 團體」獎。

Energy在典禮上勁歌熱舞，也預告九月將到高雄巨蛋開唱。（記者王文麟攝）Energy在典禮上勁歌熱舞，也預告九月將到高雄巨蛋開唱。（記者王文麟攝）

另外Energy《Here I Am》專輯作品在hito中文榜上進榜長達29週之久，更有13週佔據榜單冠軍好成績，打破紀錄一舉奪得「hito進榜最久歌手」以及「hito冠軍王」等獎項，風光獲得5座大獎。

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