樂天Dora連續2天Po限動 5字內容洩心聲

樂天女孩成員「Dora」洪葳日前遭影射介入富商婚姻。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天女孩成員「Dora」洪葳日前遭影射介入富商婚姻後，不僅應援活動全數請假，社群平台也許久未更新，神隱將近1個月。昨、今（22）兩日她都在IG限時動態更新近況，加上她7月仍未出現在應援班表上，一舉一動都引起關注。

Dora昨日連發兩則限時動態，內容都是玩偶照。（本報資料照，翻攝自IG）

昨（21）Dora連續發出兩則限時動態，內容都是玩偶，照片中附上充滿夏日風情的泡泡、椰子、沙灘等表情符號。今日Dora又在限時動態發新文，這次是美食照，醬色濃醇的紅燒肉，令人垂涎，Dora也寫下「推薦」、「超好吃」5字，看得出來她的心情並未受到影響，仍然保持好心情享用美食佳餚。

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目前工作全面停擺的Dora除了緊急取消高雄龍舟錦標賽工作外，樂天7月應援表出爐也不見Dora的名字，對此，樂天官方網站表示：「女孩出席可能依身體狀況、個人行程等原因調整，依實際出勤為準。」

今日Dora又更新限時動態，還附上「推薦」、「超好吃」5字。（翻攝自IG）

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