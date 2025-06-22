遊中國惹議 館長：有去「任何國家」旅遊的權利

〔記者陳奕劭／新北報導〕網紅「館長」陳之漢日前飛往中國進行一趟自稱的「和平之旅」遭到批評，如今網紅八炯爆料他進軍中國影音平台「bilibili（簡稱B站）」。對此，「館長」陳之漢回應，「任何人都有去任何國家旅遊的權利」，他不怕被罵。他反駁八炯這是「搬運工」拚流量，自己沒有B站帳號。

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陳之漢表示，媒體關心一個騙子，一次騙一次爽，每次騙每次爽，他講謊話大家都愛看，他自稱有線人在中國統戰部，怎麼國安單位不查查他是不是與共諜有關係，畢竟民進黨專出共諜。B站就像台灣的YouTube一樣，很多「搬運工」會搬他的影片到B站、抖音，很多政治人物也在上面，「難道都是我們開的帳號嗎？」，亂講，這社會怎麼會這樣子。

談到中國行，「館長」陳之漢回應，「任何人都有去任何國家旅遊的權利」，他不怕被罵。（記者陳奕劭攝）

關於日前參加中國行是否擔心被罵，陳之漢指出，他不怕被罵，自己要讓全世界、全台灣都知道，任何人都有去任何國家旅遊的權利，長輩跟他透露去中國旅遊回來不敢表態，因為怕被罵，台灣社會明明脫離不了中國製造，那整天在嘴什麼，他去對岸遇到很多台灣人，難道裡面都是共匪嗎？他們敢嗆說民進黨為國家做多少事嗎？民進黨為了拿政權永遠都是這一招。

館長陳之漢舉辦健身比賽。（記者陳奕劭攝）

媒體問到，總統賴清德啟動「團結十講」是否為了大罷免，陳之漢說，他們的所作所為都是為了大罷免，成功後繼續舉債花台灣人的錢，過去八年不都是這樣嗎？又要繼續花「特別預算」。他以前是堅定的台獨份子，但是民進黨9年執政期間，不改憲法也不改國號，讓他只能繼續當中國人，因為身分證寫中華民國，叫他趕快台獨。

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