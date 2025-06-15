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Dora涉富商小三風暴！樂天主題日「特區遭取消」球團表態了

Dora原訂多檔活動與球團應援皆已接連取消。（組合照，翻攝自IG）Dora原訂多檔活動與球團應援皆已接連取消。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕樂天女孩「Dora」洪葳近期遭影射捲入已婚富商婚姻，甚至傳出懷孕服用墮胎藥的指控，事件延燒數日未歇，更接連取消多檔活動與球團應援班表。然而，樂天桃猿昨（14日）公布主題日「辣酷甜趴」企劃，最受粉絲矚目的「香香套票」名單中，去年完售的Dora卻未見蹤影，引發球迷議論是否「遭到冷凍」。針對關心，球團也鬆口表態回應。

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樂天今年下半季主題日辣酷甜趴「香香套票」從去年14人縮減為10人，另有6位女孩推出「太空女孩套票」，合計16位女孩擁有專屬應援區，獨缺Dora。對於Dora缺席專屬套票名單，樂天球團則表態回應「每年的人選和票務規劃皆不盡相同，感謝支持。」未正面解釋是否與外界傳聞相關，引發諸多聯想。

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不僅如此，樂天女孩先前公布的6月班表，Dora原訂4日擔任應援，現已改由Kira代班，使得外界質疑是否遭到邊緣化。面對諸多關心，樂天球團親上火線澄清，「沒有冷凍，小葳葳因個人因素向球團請假。女孩的出席安排原先就會因身體狀況、個人行程等因素調整。」證實異動消息；Dora經紀人則低調表示「私人事務不予回應。」

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