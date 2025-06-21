勞勃阿特曼百年冥誕 國影中心放映10部經典之作

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕國家影視聽中心今年7月將以橫掃歐洲三大影展首獎、五度入圍奧斯卡最佳導演的影壇巨匠勞勃阿特曼，為專題放映人物。今年適逢阿特曼百年冥誕，特別推出主題節目「勞勃阿特曼：眾生喧嘩」，一次放映大師十部經典之作。

主題節目「勞勃阿特曼：眾生喧嘩」從阿特曼的成名作《外科醫生》起始。（Images Courtesy of Park CircusWalt Disney／國家影視聽中心提供）

美國導演勞勃阿特曼年輕時曾在廣告公司工作，其首部獨立製片被「懸疑大師」希區考克看見，1957年挖掘他進入好萊塢電視圈，從此正式展開影視創作生涯。他一生共拍攝37部長片，橫跨多種類型、故事題材，但每部都展現出迷人的作者特色。他偏好讓角色的對話重疊，用群戲與複雜運鏡建構出敘事張力，更喜歡和演員在現場即興改寫劇本對白，反對讓電影只有「編劇一個人的聲音」，本次影視聽中心的節目主題「眾生喧嘩」即為致敬阿特曼的鬼才創作特質。

請繼續往下閱讀...

今年適逢阿特曼百年冥誕，特別推出主題節目「勞勃阿特曼：眾生喧嘩」。（國家影視聽中心提供）

主題節目「勞勃阿特曼：眾生喧嘩」片單從阿特曼的成名作起始：改編自同名小說的《外科醫生》（1970），笑看韓戰美軍「野戰外科醫院」的醫護人員每天與死神拔河、還不忘遊戲人間的喜劇日常，當年還是影壇新人的阿特曼用笑料包裝對當時越戰的尖銳批判，一舉拿下坎城影展首獎，更風光入圍奧斯卡最佳影片等多項大獎！不設限創作題材的他，隨後持續在類型片中玩出新花樣：《花村》（1971）讓賭徒和老鴇成為西部片主角，兩人更陷入曖昧情愫無法自拔；《漫長的告別》（1973）改編自雷蒙錢德勒經典推理小說，書中的硬漢偵探馬羅竟被改寫成貓奴怪咖！委託案線索交錯，連愛貓也搞失蹤，這些麻煩事到底該怎麼解決？

《漫長的告別》（1973）的主角偵探竟然是貓奴怪咖。（ © 1973 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.／國家影視聽中心提供）

阿特曼除了反轉傳統陽剛的英雄敘事，更嘗試用女性視角看待現實困境：《幻象》（1972）讓觀眾和女主角一起陷入關於情欲與出軌的精神幻覺；《三女性》（1977）以潛意識、身份交換為題，揭示三個女性戲劇化的命運翻轉，並邀請《鬼店》雪莉杜瓦、《魔女嘉莉》西西史派克兩大「鬼后」同台飆戲。改編外百老匯舞台劇的《詹姆斯狄恩併發症》（1982），揭發中年女子們壓抑心中多年的秘密與謊言，不只前衛辯證性別議題，更成功發掘流行歌手雪兒的表演潛力，讓她首度入圍金球獎。

《超級大玩家》（1992）淋漓批判電影工業體制。（Daro Film Distribution／國家影視聽中心提供）

阿特曼捕捉喧鬧的眾生相，也反諷混亂的當代美國社會。《賭途分叉點》（1974）拍出博弈文化的迷失與荒唐；《納許維爾》（1975）讓總統候選人和鄉村樂天后齊聚一堂，以多線敘事捕捉美國夢的幻滅，以及群眾對偶像的集體狂熱。《超級大玩家》（1992）淋漓批判電影工業體制，《銀色．性．男女》（1992）則俯視當代洛杉磯眾生的貪嗔癡，22位主要演員更在威尼斯影展及金球獎共同拿下全體演員特別獎的殊榮。

《納許維爾》（1975）以眾聲喧嘩的精彩群戲，完美堆疊人們對美國夢的幻滅。（Images Courtesy of Park CircusParamount／國家影視聽中心提供）

《三女性》（1977）邀請《鬼店》的雪莉杜瓦（左）、《魔女嘉莉》的西西史派克（右）兩大「鬼后」同台飆戲。（ Images Courtesy of park CircusWalt Disney Studios／國家影視聽中心提供）

牛津字典正式收錄「阿特曼式」（Altmanesque）一詞，印證大師顛覆傳統、挖掘真實的創作堅持。如今勞勃阿特曼的身影仍深植當代影人心中，多位名導如《愛在》三部曲李察林克雷特、《芭比》葛莉塔潔薇、《婚姻故事》諾亞包姆巴赫等，皆自承深受阿特曼啟發。保羅湯瑪斯安德森不僅以《心靈角落》、《戀愛雞尾酒》、《黑金企業》等名片屢向阿特曼致敬，更公開表示自己「已將阿特曼風格融入DNA中」。大師身故近20年後，仍不斷影響著當代的影視文化。「勞勃阿特曼：眾生喧嘩」以其十部生涯代表作，重探他獨一無二的導演風格——當人間煙火散盡，他的電影仍餘音繚繞。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法