編劇親曝諾蘭告誡「不要參與別版本蝙蝠俠」！化身時機太晚曾引片商不滿

克里斯多夫諾蘭拍攝的《黑暗騎士》三部曲已是影史經典。（資料照，華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導的《蝙蝠俠：開戰時刻》開啟「黑暗騎士三部曲」，電影上映正式邁入20週年。編劇大衛S高耶最近上播客節目時透露，發行該片的華納兄弟曾對他讓主角布魯斯韋恩在片中花了一個小時才穿上蝙蝠裝感到不滿，同時也爆料諾蘭曾告誡他不要參與班艾佛列克版的蝙蝠俠。

編劇高耶當年與諾蘭共同構思《蝙蝠俠：開戰時刻》的故事並撰寫劇本，也參與了續集《黑暗騎士》與《黑暗騎士：黎明昇起》的劇情架構。回憶當年全片前一小時只出現克里斯汀貝爾飾演的布魯斯韋恩，高耶透露華納對這件事非常不開心，「我不是在貶低之前那些演過布魯斯韋恩的演員，但作為觀眾，我們總是在那邊乾等他穿上蝙蝠裝、電影才正式開始，可是為什麼要這樣？」

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高耶表示：「我們很早就知道，觀眾必須先愛上布魯斯韋恩，我們得安排一場超棒的動作場面，而且不是蝙蝠俠出場，是布魯斯本人出場。這才有了那場寺廟大逃亡和他滑下冰面的橋段。」他說為了安撫華納對「蝙蝠俠太晚出場」的顧慮，甚至為高層準備了一場簡報，挑選包含李察唐納版《超人》等四部超級英雄電影，精確計算英雄第一次穿上戰服的出場時間，證明《蝙蝠俠：開戰時刻》其實也沒晚太多。

《蝙蝠俠：開戰時刻》上映滿20週年。（資料照，華納兄弟提供）

而高耶與諾蘭在「黑暗騎士三部曲」結束後仍持續合作，聯手支援查克史奈德打造《超人：鋼鐵英雄》，高耶負責劇本，故事則是他與諾蘭共同構思的，為史奈德的DC宇宙打下基礎，並延伸至《蝙蝠俠對超人：正義曙光》。

然而據高耶透露，諾蘭當時曾明確勸他別再替DC啟動新的蝙蝠俠計畫，也就是由班艾佛列克主演的版本，「我記得克里斯跟我說，別去碰艾佛列克的蝙蝠俠，那樣會讓觀眾困惑，我們已經做過一個版本了，就專心做那個就好。」不過最後班艾佛列克版曾試著編導《蝙蝠俠》，但最終也沒拍成，那又是另一個故事了。

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