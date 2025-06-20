晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

角頭貴董高捷任宜蘭反詐大使 籲詐團懸崖勒馬

「角頭」系列全新電影「鬥陣欸」將在暑期上映，飾演「北館」貴董的知名影星高捷（左5）現身宜蘭縣警察局，受邀擔任反詐大使，與警民攜手宣導反詐重要性。（記者王峻祺攝）「角頭」系列全新電影「鬥陣欸」將在暑期上映，飾演「北館」貴董的知名影星高捷（左5）現身宜蘭縣警察局，受邀擔任反詐大使，與警民攜手宣導反詐重要性。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「角頭」系列全新電影「鬥陣欸」將在暑期上映，飾演「北館」貴董的知名影星高捷今天現身宜蘭縣警察局，受邀擔任反詐大使，與警民攜手宣導反詐重要性，更引用經典台詞「社會很單純，複雜的是人」，呼籲詐團懸崖勒馬，民眾也別忘了撥打「165反詐專線」查證。

曾在電影中以一句經典台詞「天會黑，人會變，三分情，七分騙」深植人心的高捷，擔任宜蘭反詐大使。他說，期望發揮自身影響力，強化全民防詐知能，避免民眾成為詐騙集團鎖定目標，更盼不肖分子莫再詐騙，以佛家觀點騙來的錢也「無福消受！」

高捷分享，曾因購買藝人朋友代言產品遭詐，不僅錢沒了還買到假貨，未料自己頭像也被一頁式廣告盜用，當成詐團搖錢樹在網路騙人，猶如「詐騙代言人」，直到朋友提醒才驚覺自己成了詐財工具，提醒民眾網路購物真的要小心防範。

宜蘭地檢署檢察長王以文說，宜蘭地檢平均每月受理324件詐騙案，已是所有刑案第一名，目前詐騙型態又以投資、網購、網路解除分期付款、愛情交友及申辦貸款詐欺等最多，感謝宜蘭警民合力，才能在關鍵時刻保住民眾的財產。

宜蘭縣警察局長劉炯炫說，宜蘭今年截至5月底，平均每月受理數247件詐騙案，與去年下半年度相比每月減少64件，減少幅度21％，財損金額部分也較去年每月減少34％，展現宜蘭檢警相關阻詐措施初獲成效。

宜蘭縣警局也頒發金融機構攔阻績優獎前3名，第1名為玉山銀行羅東分行，成功攔阻5件、金額近2千萬元，2、3名為中國信託羅東分行、合作金庫北羅東分行，各攔阻3件，金額161餘萬元、195萬元。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中