角頭貴董高捷任宜蘭反詐大使 籲詐團懸崖勒馬

「角頭」系列全新電影「鬥陣欸」將在暑期上映，飾演「北館」貴董的知名影星高捷（左5）現身宜蘭縣警察局，受邀擔任反詐大使，與警民攜手宣導反詐重要性。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「角頭」系列全新電影「鬥陣欸」將在暑期上映，飾演「北館」貴董的知名影星高捷今天現身宜蘭縣警察局，受邀擔任反詐大使，與警民攜手宣導反詐重要性，更引用經典台詞「社會很單純，複雜的是人」，呼籲詐團懸崖勒馬，民眾也別忘了撥打「165反詐專線」查證。

曾在電影中以一句經典台詞「天會黑，人會變，三分情，七分騙」深植人心的高捷，擔任宜蘭反詐大使。他說，期望發揮自身影響力，強化全民防詐知能，避免民眾成為詐騙集團鎖定目標，更盼不肖分子莫再詐騙，以佛家觀點騙來的錢也「無福消受！」

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高捷分享，曾因購買藝人朋友代言產品遭詐，不僅錢沒了還買到假貨，未料自己頭像也被一頁式廣告盜用，當成詐團搖錢樹在網路騙人，猶如「詐騙代言人」，直到朋友提醒才驚覺自己成了詐財工具，提醒民眾網路購物真的要小心防範。

宜蘭地檢署檢察長王以文說，宜蘭地檢平均每月受理324件詐騙案，已是所有刑案第一名，目前詐騙型態又以投資、網購、網路解除分期付款、愛情交友及申辦貸款詐欺等最多，感謝宜蘭警民合力，才能在關鍵時刻保住民眾的財產。

宜蘭縣警察局長劉炯炫說，宜蘭今年截至5月底，平均每月受理數247件詐騙案，與去年下半年度相比每月減少64件，減少幅度21％，財損金額部分也較去年每月減少34％，展現宜蘭檢警相關阻詐措施初獲成效。

宜蘭縣警局也頒發金融機構攔阻績優獎前3名，第1名為玉山銀行羅東分行，成功攔阻5件、金額近2千萬元，2、3名為中國信託羅東分行、合作金庫北羅東分行，各攔阻3件，金額161餘萬元、195萬元。

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