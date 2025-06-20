《看不見的國家》全台飆破千萬 掀觀影熱潮戲院數增加

〔記者許世穎／台北報導〕美國導演葛靜文執導紀錄片《看不見的國家》上週五（13日）在台上映，隨即掀起觀影熱潮，首週末票房開出亮眼成績，熱賣480萬元，週一更在平日突破百萬佳績，票房節節上升。戲院數也從原本的65家擴增至74家，至今上映一週，總票房正式突破千萬大關！

導演葛靜文（右）和製片泰德霍普先前來台宣傳《看不見的國家》。（海鵬提供）

已返回美國的葛靜文得知捷報後，驚喜直呼：「Wow！」並感謝台灣觀眾熱情支持。她以自身曾居住兩岸的經驗，破天荒獲得蔡英文總統貼身採訪機會，記錄台灣從威權走向民主、性別平權、同婚合法化與身分認同發展。她結合歷史脈絡、政經現實與自身觀察，呈現這座400年來多次被殖民的島嶼，在民主與自由之路上的掙扎與奮戰。

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《看不見的國家》自13日上映後，吸引許多平時不常進戲院的觀眾走入戲院支持。不少人表示「票怎麼那麼難買」，甚至平日場次也經常滿座。週二單日票房比週一再成長18.5%，整體票房持續攀升，最新數字已突破千萬元。

社群平台Threads上討論熱烈，累積瀏覽已破百萬。電影更引發跨世代觀影潮，有家長希望帶子女認識台灣民主發展，也有年輕人表示想帶立場不同的父母同看，拉近彼此思想距離。

全台多地更出現「憑票根換美食」活動響應支持：包括台北的香港老闆送咖喱魚蛋、台中麵包店換10個蔥麵包、彰化酒吧免費招待調酒、苗栗咖啡店贈送咖啡等，店家們異口同聲表示，希望能用行動讓更多人看見這部作品，這份熱血也令網友們直呼感動。

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