晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《看不見的國家》全台飆破千萬 掀觀影熱潮戲院數增加

〔記者許世穎／台北報導〕美國導演葛靜文執導紀錄片《看不見的國家》上週五（13日）在台上映，隨即掀起觀影熱潮，首週末票房開出亮眼成績，熱賣480萬元，一更在平日突破百萬佳績，票房節節上升。戲院數也從原本的65家擴增至74家，至今上映一週，總票房正式突破千萬大關！

導演葛靜文（右）和製片泰德霍普先前來台宣傳《看不見的國家》。（海鵬提供）導演葛靜文（右）和製片泰德霍普先前來台宣傳《看不見的國家》。（海鵬提供）

已返回美國的葛靜文得知捷報後，驚喜直呼：「Wow！」並感謝台灣觀眾熱情支持。她以自身曾居住兩岸的經驗，破天荒獲得蔡英文總統貼身採訪機會，記錄台灣從威權走向民主、性別平權、同婚合法化與身分認同發展。她結合歷史脈絡、政經現實與自身觀察，呈現這座400年來多次被殖民的島嶼，在民主與自由之路上的掙扎與奮戰。

《看不見的國家》自13日上映後，吸引許多平時不常進戲院的觀眾走入戲院支持。不少人表示「票怎麼那麼難買」，甚至平日場次也經常滿座。二單日票房比一再成長18.5%，整體票房持續攀升，最新數字已突破千萬元。

社群平台Threads上討論熱烈，累積瀏覽已破百萬。電影更引發跨世代觀影潮，有家長希望帶子女認識台灣民主發展，也有年輕人表示想帶立場不同的父母同看，拉近彼此思想距離。

全台多地更出現「憑票根換美食」活動響應支持：包括台北的香港老闆送咖喱魚蛋、台中麵包店換10個蔥麵包、彰化酒吧免費招待調酒、苗栗咖啡店贈送咖啡等，店家們異口同聲表示，希望能用行動讓更多人看見這部作品，這份熱血也令網友們直呼感動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中