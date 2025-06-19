拍片遇見豬隊友？見習網美小吳無預警下架影片

百萬YouTuber見習網美小吳為了不讓好友挨罵緊急下架影片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「見習網美小吳」去年與紀卜心合創飲料品牌，卻因「拒絕公開牛奶品牌」爆出「假奶」風波遭到炎上，之後兩人鮮少共同露面，還有人懷疑有誼的小船是不是翻了？不過耶誕節時兩人悄悄同框，打破不和之說。近日見習網美小吳又因好友下架影片，原來是新上傳的影片當中，好友江佩諭片中行為爆發爭議，只好緊急下架影片並發表聲明，表示該影片再也不會上架。

被下架的影片，小吳強調未來也不會重新上。（翻攝自YouTube）

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小吳經營的YouTube頻道強調生活化主題，其中「整人系列」特別受到觀眾喜愛。近日「跟蹤老闆到濟州島」的新片，莫名其妙無預警下架，讓人一頭霧水。原來影片內容是小吳團隊的丁丁和珊珊，串通要與小吳出國的Emily、荔枝、江佩諭好好整整小吳。結果，江佩諭不小心洩漏秘密，還建議小吳要不要來個反整人？精心策畫的整人計畫全都泡湯。

網紅見習網美小吳去年與好友紀卜心合創飲料品牌，慘遭炎上。（翻攝自臉書）

影片上架沒多久後，看過影片的觀眾大罵江佩諭是豬隊友，小吳眼見影片又被炎上，趕緊下架並表明不會重新上傳。小吳認為粉絲對影片的建議以及回饋，慢慢變成對好友江佩諭的批評、責怪，他看了心裡很難受，為了讓好友不要再被網友痛罵，小吳只好下架影片，並向觀眾喊話：「大家都是希望影片精彩的，請不要攻擊我身邊的人，謝謝。我很珍惜一起工作的夥伴以及我的朋友。」

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