IG秀「神級火焰槍」被法辦 孫安佐不發一語移送士檢

孫安佐被移送。（記者劉慶侯攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐14日在社群媒體Instagram上傳自己製作的「神級火焰槍」，並表示「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」。北投分局15日接獲檢舉後，認為孫安佐的行為已經構成公共危險罪，於今日將孫安佐拘提到案，並於下午4點25分左右完成訊問後，移送至士林地檢署複訊。

孫安佐（現名：孫健豪）2018年才因為在美國犯下恐怖威脅罪入獄，並在服刑完畢後被驅逐出境返台。孫安佐回台以後，經營YouTube等自媒體成為網紅，不過卻有許多行為令民眾感到髮指。其中包括泰國旅遊時私闖民宅；在北市東區夜店持瓦斯火槍把玩等，更宣稱要前往烏克蘭參軍，讓孫鵬、狄鶯因此常被連累，登上媒體版面。

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藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，警方於今（16日）清晨拘提於北投分局進行偵訊後移送士林地檢署。（記者陳奕全攝）

孫安佐14日在IG上傳影片，「公開2026最新發明」新發明「神級火焰槍」，在友人的陪同下，將火焰槍裝填滿煤油以後點火，並噴出相當巨量的火焰，現場更是直冒濃濃黑煙，一同拍片的友人見到火勢之大，更直言「拍片而已不要玩命啊！」孫安佐則洋洋得意的說「以防萬一要把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣。」而影片發布後，也引發網友熱議。

北投分局根據檢舉，認為孫安佐持有的噴火槍，射程及威力明顯超出一般民用範疇，明顯恐涉犯公共危險及槍砲等罪，因此緊急報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，檢方核發拘票以後，於今日清晨由北投分局前往孫安佐北投住家搜索，當時孫鵬、狄鶯都在場，孫安佐也未有抗拒反抗動作。

後續，警方也前往孫安佐的陳姓經紀人家中搜索，對方因涉嫌協助拍攝影片和持用火焰槍被警方逮捕。根據警方調查，陳姓經紀人也是網紅「重讀」（又稱重讀天月），為YouTuber團體「大麻煩」成員，也是孫合作許久的經紀人與格鬥賽夥伴。

北投分局於今日將孫安佐拘提到案，並於下午4點25分左右完成訊問後，移送至士林地檢署複訊，孫安佐戴著黑帽、口罩被上銬，由刑警架著步出分局，面對媒體全程不發一語。

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