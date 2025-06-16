「Good Boy」朴寶劍要來台了 8月首度南下高雄中文撩粉

朴寶劍8月高雄見面會主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神朴寶劍確定8月降臨港都高雄！今（16）是他32歲生日，趁著好日子，正式宣布8月17日首度南下，前往高雄流行音樂中心見台粉；今年他以韓劇《苦盡柑來遇見你》、《健將聯盟》再創人氣高峰，8月來台預計掀追星潮。

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朴寶劍感性表示：「你好，我在高雄的朋友們，很興奮終於要來到高雄演出了，歡迎一起來看我，暑假見！」還加碼大秀中文道謝粉絲：「謝謝你們。」展現誠意與親民魅力。

朴寶劍確定8月到高雄流行音樂中心會台粉。（Live Nation Taiwan提供）

朴寶劍出道以來，演戲、唱歌、主持多方面並進，被譽為「韓流男神」，他今年的見面會《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》預計7月開跑，前進橫濱、首爾、新加坡、曼谷等，8月首度到高雄。

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