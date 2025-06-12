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娛樂 最新消息

IU《苦盡》男友來台了！李濬榮羞喊「愛你」合作金荷娜、南優鉉拍台綜

《細細山路私密達》，彭小刀（左起）、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山。（記者陳奕全攝）《細細山路私密達》，彭小刀（左起）、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、韓籍Youtuber肌肉山山搭檔韓星金荷娜、南優鉉、李濬榮拍攝客台實境節目《細細山路私密達》，今（12）日出席發布會，三位韓星都在台上秀起客語，其中INFINITE主唱南優鉉還對著鏡頭用客語熱情喊：「我是你的男朋友！」引起現場歡呼；昔在《苦盡柑來》中飾演IU媽寶男友的人氣演員李濬榮這次首度來台，打招呼時還說了「我愛你」，儘管昨日陰雨綿綿李濬榮則表示看著淋著雨的台灣風景覺得很美。

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INFINITE主唱南優鉉對著鏡頭用客語喊：「我是你的男朋友！」（記者陳奕全攝）INFINITE主唱南優鉉對著鏡頭用客語喊：「我是你的男朋友！」（記者陳奕全攝）

在《苦盡柑來》中飾演IU媽寶男友的人氣演員李濬榮這次首度來台。（記者陳奕全攝）在《苦盡柑來》中飾演IU媽寶男友的人氣演員李濬榮這次首度來台。（記者陳奕全攝）

彭小刀直呼這次找來的韓國大咖韓星組合超神，身為客家人的他迫不及待想介紹在地文化與美食給他們，還說自己的粉專昨天就被南優鉉的粉絲擠爆，被交代要好好照顧南優鉉，他也說會帶他們吃台灣美食。

金荷娜時隔13年再度來台，很想念台灣美食。（記者陳奕全攝）金荷娜時隔13年再度來台，很想念台灣美食。（記者陳奕全攝）

金荷娜時隔13年再度來台，提到很懷念珍珠奶茶和牛肉湯，也說希望有台灣朋友可以推薦美食給她，之前就想來台灣旅行不過一直沒機會，這次透過節目可以深入了解台灣覺得很期待，平常就會爬山、運動的她還透露為了節目昨晚回家還有運動，結果今天大腿有點痛，還爆笑詢問如果真的爬不動大家哪位要背她，彭小刀則立刻毛遂自薦說他會背。

彭小刀直呼這次找來的韓星組合超神。（記者陳奕全攝）彭小刀直呼這次找來的韓星組合超神。（記者陳奕全攝）

節目從彭小刀的客家老家出發，這五位來自臺灣與韓國的藝人將踏上台灣最長國家級自然步道「樟之細路」，透過10天旅程親身走讀客家古道體驗傳統文化，超強卡司組合讓人期待日後正式播出。

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