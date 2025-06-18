晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張曼娟赴新疆挨轟「吃人血饅頭」 遭扣統戰樣板火大反擊

張曼娟赴新疆旅遊分享心得遭炎上。（翻攝自臉書）張曼娟赴新疆旅遊分享心得遭炎上。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾與歌手張清芳合作出版《等待》與《感情生活》2張音樂專輯的知名作家張曼娟，近日赴中國新疆旅遊期間連日分享當地見聞，從住宿、食物到廁所設施都有心得，坦言原以為吃不慣，沒想到美食豐富且旅遊配套完善。然而這番旅遊紀錄卻引發網友激烈反彈，質疑她成為中國「統戰樣板」。面對掀起抵制潮聲浪，張曼娟今（18日）也火大反擊。

相關新聞：館長快看！張曼娟實測4款中國如廁驚魂

張曼娟近日在Threads等社群平台上遭許多網友怒斥「吃人血饅頭」、「新疆的苦難妳完全沒看到」、「她的快樂，是建築在他人痛苦之上」，更有人直指她成了中國大外宣的一環，不少言論將她與館長、部分親中網紅相提並論，痛批她的分享「噁心」、「惡毒」。面對批評，她雖未逐一回應，但其臉書貼文留言區已引來數千次互動。

不過，也有不少網友為張曼娟抱不平，質疑為何只針對她個人發難，卻不見有人炎上旅行社或主管機關，「這根本是集體霸凌」、「她只是分享個人生活，政治立場是讀者自己加上去的」，更有人反駁丟書行為過於情緒化，「看了覺得好笑，是在清算思想嗎？」、「她沒有宣揚什麼，只是描述自己的旅遊體驗，就該被撻伐嗎？」

面對爭議，張曼娟今日在臉書發文自清，強調「本人從不帶貨也不代言，沒接受過任何黨派資源」，反擊部分網友對她的指控與貼標籤行為。最後，張曼娟也火大以一句，「我是自己黨，望周知」回應風波，表達不願被政治立場綁架的態度，引發兩派網友持續交鋒，輿論尚未平息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中