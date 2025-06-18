張曼娟赴新疆挨轟「吃人血饅頭」 遭扣統戰樣板火大反擊

張曼娟赴新疆旅遊分享心得遭炎上。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾與歌手張清芳合作出版《等待》與《感情生活》2張音樂專輯的知名作家張曼娟，近日赴中國新疆旅遊期間連日分享當地見聞，從住宿、食物到廁所設施都有心得，坦言原以為吃不慣，沒想到美食豐富且旅遊配套完善。然而這番旅遊紀錄卻引發網友激烈反彈，質疑她成為中國「統戰樣板」。面對掀起抵制潮聲浪，張曼娟今（18日）也火大反擊。

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張曼娟近日在Threads等社群平台上遭許多網友怒斥「吃人血饅頭」、「新疆的苦難妳完全沒看到」、「她的快樂，是建築在他人痛苦之上」，更有人直指她成了中國大外宣的一環，不少言論將她與館長、部分親中網紅相提並論，痛批她的分享「噁心」、「惡毒」。面對批評，她雖未逐一回應，但其臉書貼文留言區已引來數千次互動。

不過，也有不少網友為張曼娟抱不平，質疑為何只針對她個人發難，卻不見有人炎上旅行社或主管機關，「這根本是集體霸凌」、「她只是分享個人生活，政治立場是讀者自己加上去的」，更有人反駁丟書行為過於情緒化，「看了覺得好笑，是在清算思想嗎？」、「她沒有宣揚什麼，只是描述自己的旅遊體驗，就該被撻伐嗎？」

面對爭議，張曼娟今日在臉書發文自清，強調「本人從不帶貨也不代言，沒接受過任何黨派資源」，反擊部分網友對她的指控與貼標籤行為。最後，張曼娟也火大以一句，「我是自己黨，望周知」回應風波，表達不願被政治立場綁架的態度，引發兩派網友持續交鋒，輿論尚未平息。

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