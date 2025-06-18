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永野芽郁深陷不倫醜聞 痛失工作「經紀人也離開她」

永野芽郁4月底被爆不倫醜聞，不僅痛失代言、戲劇工作，如今更傳出連經紀人都離職。（翻攝自IG）永野芽郁4月底被爆不倫醜聞，不僅痛失代言、戲劇工作，如今更傳出連經紀人都離職。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星永野芽郁4月底被踢爆與大15歲已婚男星田中圭搞不倫，又與韓星金武俊密會，雖然3人皆否認緋聞，但永野清純形象瞬速崩壞，不僅痛失多個代言工作，如今更傳出連經紀人都離職了。

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永野芽郁疑與年長15歲已婚男星田中圭搞不倫戀，清純形象瞬速崩壞。（翻攝自IG）永野芽郁疑與年長15歲已婚男星田中圭搞不倫戀，清純形象瞬速崩壞。（翻攝自IG）

據日媒報導，永野芽郁在醜聞爆發後陷入了「活動全面停止」的狀態，知情人士透露，永野芽郁這段時間情緒崩潰，幾乎都待在家不出門，甚至還試圖想找出外流她與田中圭照片的抓耙仔。雪上加霜的是，長年擔任永野芽郁經紀人的A先生也傳出於本月上旬主動提出離職，這對永野芽郁來說無疑是2度打擊。

不過，媒體進一步報導，A先生離開公司後並非失業，他其實早在去年就開設個人新公司，日網推測，是因為A先生考量到永野芽郁未來若想復出恐怕相當困難，因此才乾脆辭職，與其切割。

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