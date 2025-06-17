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娛樂 最新消息

汪小菲遭爆因「愛妻艷照」氣炸飆粗口 Mandy聲明駁斥喊告

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲日前才和「館長」陳之漢合體直播，溫文儒雅的表現讓外界改變對他的負面觀感，豈料，才隔幾天，汪小菲疑似又恢復昔日爆走形象，狂飆髒字的對話截圖在網路瘋傳。對此，他的妻子「Mandy」馬筱梅發聲明回應了。

「Mandy」馬筱梅發聲明駁斥，網傳丈夫汪小菲因為她的黑歷史飆粗口。（翻攝自IG）「Mandy」馬筱梅發聲明駁斥，網傳丈夫汪小菲因為她的黑歷史飆粗口。（翻攝自IG）

中國社群平台微博近日流出一段對話截圖，只見汪小菲大罵「我XXX，他算個屁呀？他他算個屁呀？他老子幹什麼的時候，他在幹什麼呢？他算個屁呀」、「馬筱梅什麼？你說他去啊？你說我幹什麼呢？你個傻逼，你在哪兒呢？說話呀，不敢了是吧？」情緒看起來非常激動。

事件回顧：汪小菲溫文儒雅攏是假的？！火大飆粗口對話流出

至於汪小菲為何大動肝火，外界推測，他這次失控，可能是因為有人提及，他的老婆在婚前一度爆出叫床聲大、3千張艷照等過往爭議有關。

「Mandy」馬筱梅聲明。（翻攝自IG）「Mandy」馬筱梅聲明。（翻攝自IG）

對此，Mandy今（17日）發出聲明否認傳聞，直指網路流傳的對話紀錄是造假的，並非汪小菲實際發言，對於惡意操作者將依法追究，希望杜絕不實消息及媒體歪風。

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