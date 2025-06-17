中川翔子開箱Switch 2遭疑買黃牛 親自回應了

日本40歲女星中川翔子身兼聲優、歌手、主持人、漫畫家、演員等。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張宇嫺／綜合報導〕日本40歲女星中川翔子不僅為多部人氣動漫演唱過主題曲，還身兼聲優、歌手、主持人、漫畫家、演員等，今年5月她宣布懷孕消息，也有許多粉絲送上祝福。日前她在自己的YouTube頻道開箱任天堂最新遊戲主機「Nintendo Switch 2」，被眼尖網友發現她開箱的遊戲主機外盒包裹著泡泡紙，裡面除了機體還放入了發票，因此被質疑是向「黃牛」購買，炎上幾日後中川翔子在X上發文回應了。

相關新聞：女星40歲生日突公布喜訊 手寫信寫道：肚子有了新生命

請繼續往下閱讀...

中川翔子日前在YouTube公開的影片引發炎上。（翻攝自YT）

中川翔子於8日在個人YouTube頻道發布「我終於拿到了Switch 2，拆箱並玩了它！」影片，卻被網友質疑是向黃牛購買，因先前中川翔子常發表抨擊黃牛、轉賣商的言論，所以立刻引發論戰。

中川翔子發文否認向黃牛購買遊戲主機。（翻攝自X）

沉寂多日後，中川翔子在X上發文，表示「原本不想碰這件事，但被各種臆測、誤會、說了很多風涼話，真的很心累」，並強調「我『絕對』沒有從轉賣網站或黃牛那邊買Switch 2」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法