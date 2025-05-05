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娛樂 最新消息

女星40歲生日突公布喜訊 手寫信寫道：肚子有了新生命

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本40歲女星中川翔子才華洋溢，不僅為多部人氣動漫演唱過主題曲，還身兼聲優、歌手、主持人、漫畫家、演員等。而在2023年4月驚喜宣布與圈外人結婚，如今，再度無預警拋出懷孕震撼彈，希望孩子平安出生，並期待與各種思緒相連的那一刻。

中川翔子驚喜公布懷孕。（翻攝自IG）中川翔子驚喜公布懷孕。（翻攝自IG）

中川翔子結婚時隔兩年，今（5）日迎來她40歲生日，她選擇在這天發布一則手寫信到社群平台，公開自己懷上第一個孩子，「致一直支持我的各位，有一件事情要向大家報告，竟然在我的肚子裡有了一個新的生命」。中川翔子認為40歲是個很大的轉折點，現在一邊和醫生商量，一邊工作，也隨時注意身體的變化，一直到今天，希望孩子能平安出生，並期待與各種思緒相連的那一刻。

中川翔子選擇在40歲生日這天發布手寫信。（翻攝自IG）中川翔子選擇在40歲生日這天發布手寫信。（翻攝自IG）

另外，在手寫信中川翔子也提到，自己成立了新的事物所，未來將會以個人身分繼續工作。「今後將一邊準備成為母親，懷抱更大的責任，更加努力，無論是唱歌、YouTube，還是工作，今後也會繼續努力，請大家多多關照」。

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