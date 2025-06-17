晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

撿海膽事件鬧出案外案 「它」快要比影帝李康生還紅了

李康生（右起）與友人誤闖新北貢寮九孔養殖場撿拾海膽後致歉，最後與業者達成和解落幕。（翻攝自臉書）李康生（右起）與友人誤闖新北貢寮九孔養殖場撿拾海膽後致歉，最後與業者達成和解落幕。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影帝李康生「浮潛撿海膽」事件鬧上社會新聞，竟意外讓一台監視器爆紅出圈。事發當晚，他與友人誤闖新北貢寮九孔養殖場撿拾海膽，雖已與吳姓業者達成和解，捐款3.6萬元給慈善機構，但網友的注意力早已歪樓：「到底是哪個牌子的監視器？夜裡也能拍這麼清楚！」、「可以順便變成帶貨直播了。」業者拗不住電話被打爆，昨晚在臉書秀出該款攝影機，被網友笑稱「影帝攝影機」。

相關新聞：李康生爆誤闖貢寮「偷海膽」 認了愛玩水成「海賊王」

李康生海膽事件鬧大，連帶吳姓業者電話被打到快失聯，昨天早上親自上臉書PO文求饒：「請搜尋高速公路上那種可以旋轉的球機，不要再打給我了，監視器是朋友來裝的！」貼文一出，引發網友瘋狂朝聖，笑稱：「直接變帶貨直播主」、「這攝影機拍得比蔡導還文藝」。

螳螂捕蟬黃雀在後，水產養殖場業者透過監視器看到李康生與友人捕撈海膽，馬上通知警員（左）到場。（翻攝自YT）螳螂捕蟬黃雀在後，水產養殖場業者透過監視器看到李康生與友人捕撈海膽，馬上通知警員（左）到場。（翻攝自YT）

為平息大家的好奇心，業者也貼出該款監視器型號，是一款市價約1萬6千多元的高階夜視球型監視器，具備360度旋轉與紅外線功能。由於價錢不親民，網友打趣，「要好好保護鏡頭君」、「認識影帝就靠它了」，業者還加碼回覆，「一般的鏡頭在海邊撐不過東北季風」。

而李康生本人，正遠在西班牙參加導演蔡明亮的電影回顧展，透過社群發文致歉，強調當時誤認養殖場為廢棄設施，才會下水撿拾兩顆海膽。他也幽默自嘲：「原本只是浮潛玩水，怎麼最後成了海賊王。」

事件雖已和解落幕，監視器卻意外爆紅。目前這款「影帝攝影機」的討論度仍在飆升，不少民眾笑說：「現在抓賊不是靠運氣，是看你有沒有認識那位裝機的朋友。」吳姓業者也無奈表示：「本來只是想保護養殖池，現在手機變客服專線了啦！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中