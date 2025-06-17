撿海膽事件鬧出案外案 「它」快要比影帝李康生還紅了

李康生（右起）與友人誤闖新北貢寮九孔養殖場撿拾海膽後致歉，最後與業者達成和解落幕。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影帝李康生「浮潛撿海膽」事件鬧上社會新聞，竟意外讓一台監視器爆紅出圈。事發當晚，他與友人誤闖新北貢寮九孔養殖場撿拾海膽，雖已與吳姓業者達成和解，捐款3.6萬元給慈善機構，但網友的注意力早已歪樓：「到底是哪個牌子的監視器？夜裡也能拍這麼清楚！」、「可以順便變成帶貨直播了。」業者拗不住電話被打爆，昨晚在臉書秀出該款攝影機，被網友笑稱「影帝攝影機」。

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李康生海膽事件鬧大，連帶吳姓業者電話被打到快失聯，昨天早上親自上臉書PO文求饒：「請搜尋高速公路上那種可以旋轉的球機，不要再打給我了，監視器是朋友來裝的！」貼文一出，引發網友瘋狂朝聖，笑稱：「直接變帶貨直播主」、「這攝影機拍得比蔡導還文藝」。

螳螂捕蟬黃雀在後，水產養殖場業者透過監視器看到李康生與友人捕撈海膽，馬上通知警員（左）到場。（翻攝自YT）

為平息大家的好奇心，業者也貼出該款監視器型號，是一款市價約1萬6千多元的高階夜視球型監視器，具備360度旋轉與紅外線功能。由於價錢不親民，網友打趣，「要好好保護鏡頭君」、「認識影帝就靠它了」，業者還加碼回覆，「一般的鏡頭在海邊撐不過東北季風」。

而李康生本人，正遠在西班牙參加導演蔡明亮的電影回顧展，透過社群發文致歉，強調當時誤認養殖場為廢棄設施，才會下水撿拾兩顆海膽。他也幽默自嘲：「原本只是浮潛玩水，怎麼最後成了海賊王。」

事件雖已和解落幕，監視器卻意外爆紅。目前這款「影帝攝影機」的討論度仍在飆升，不少民眾笑說：「現在抓賊不是靠運氣，是看你有沒有認識那位裝機的朋友。」吳姓業者也無奈表示：「本來只是想保護養殖池，現在手機變客服專線了啦！」

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