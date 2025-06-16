李康生爆誤闖貢寮「偷海膽」 認了愛玩水成「海賊王」

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝李康生向來形象好，沒想到卻上了社會新聞！李康生遭本報獨家爆出5月22日和友人前進新北貢寮「偷竊海膽」遭移法送辦；人還在西班牙參加蔡明亮電影展的他，稍早透過臉書回應，表示是場「美麗的誤會」。

李康生直言長期飽受斜頸症的困擾，因此有空就去浮潛放鬆脖子，正當5月中下旬時，他的加拿大同學回台北，兩人相約去海邊浮潛消暑，接著跑去九孔池避風浪，原以為是廢棄的游泳池，決定下去玩水。

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李康生（右）原本被爆「偷海膽」，最後化解誤會，和池子主人成了好友。（翻攝自臉書）

李康生坦言自己愛現，撿了兩顆海膽，得意洋洋想給同學看，沒想到池子的主人因此報警，才知原來是有人養的；李康生事後萬分抱歉，誤闖別人養殖的九孔池，「後來和池主見面後，和他成為了好友」，卻因此不慎上了社會新聞。

對於這突如其來的事件，李康生一如既往幽默自嘲，獲網友大讚「有趣的誤會，又是美麗的相遇」，還有人對他推薦台灣海鮮雙手比讚，祝他身體早日康復。

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