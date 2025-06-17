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網盛傳「七月世界末日」？唐綺陽曝今年最大關鍵

李李仁（左起）、鍾欣凌擔任唐綺陽節目來賓。（翻攝自YT）李李仁（左起）、鍾欣凌擔任唐綺陽節目來賓。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕唐綺陽、索艾克主持《Yahoo唐綺陽談星私廚》最新一集找來李李仁、鍾欣凌擔任來賓，節目中李李仁好奇發問網路盛傳「七月世界末日」傳聞究竟是真是假，唐綺陽也給出看法。

唐綺陽認為不會有末日。（翻攝自YT）唐綺陽認為不會有末日。（翻攝自YT）

日本漫畫家竜樹諒過去曾經準確預知日本311大地震、新冠疫情等重大事件，日前則預言2025年7月5日會發生地震大爆炸，引發海嘯撲向日本，連帶台灣、香港及菲律賓等將受到嚴重波及。消息曝光後引發討論，也被不少人猜測今年7月即可能迎來劇變，形同世界末日。

唐綺陽認為不會有末日。（翻攝自YT）唐綺陽認為不會有末日。（翻攝自YT）

李李仁在節目中向唐綺陽詢問，是否網友討論的末日說是真的，唐綺陽老神在在表示不會末日，要大家不用擔心，「就好像疫情會改變大家很多，而且其實也已經夠誇張了，但是不也就這樣，好好地過來了，甚至讓我們更愛護自己的健康。」唐綺陽也提到今年包括向關稅之戰，很多產業可能會在這時關關停停，轉職也可能會在這時候發生，今年是面對改變的一年，但或許也是轉機。

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