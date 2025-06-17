麻衣情斷王泉仁！自爆周杰倫當年去日本找她 還有大咖天王合照流出

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕佐藤麻衣在2023年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁離婚後，近來重返台灣演藝圈；時常在社群與粉絲互動的麻衣，在拍攝包包的開箱影片時，意外翻出與「小豬」羅志祥的大頭貼，讓她趕緊澄清：「不要八卦，真的沒事。」

麻衣開箱自己的包包，想起許多往日回憶。（翻攝IG）

麻衣開箱自己的包包，先是翻出了過期多年的禮券，無奈說：「好可惜喔」，隨後又翻出了20多年前與小豬合拍的大頭貼，傻眼表示：「我不知道為什麼放在這」，請大家不要想太多。

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麻衣隨後解釋，她當年來台灣發展後，曾回到日本念書，許多藝人朋友會到日本拜訪她，包括羅志祥、周杰倫在內。

當年麻衣回去日本唸書，時常擔任導遊招呼從台灣來的友人，她回憶：「我們去涉谷啊、台場啊、東京趴趴走。那時候我們還坐電車移動，現在大家都有司機了。」

麻衣挖出與羅志祥20多年前的大頭貼。（翻攝IG）

麻衣除了翻出與羅志祥的大頭貼，還爆料周杰倫的糗事，「我記憶裡很深的事情，就是杰倫桑很怕雲霄飛車。」爆料天王連鬼屋也不敢挑戰，只玩了太鼓達人，「我現在想想，真的是好笑的回憶。」

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