台灣窮但爬得起來！首部半導體紀錄片「改變寶島未來」

《造山者－世紀的賭注》製片人蔣顯斌（左起）、富鑫創投董事長邱羅火、導演蕭菊貞出席台北誠品映後。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部「半導體產業」紀錄片《造山者－世紀的賭注》自6月13日上映以來，口碑發酵，首週破票房突破500萬，全台接近300場包場，不少觀眾直到片尾燈亮仍意猶未盡，直呼「他們用生命寫下的，是台灣在半導體世界中立起來的光。」

《造山者－世紀的賭注》上週於台北、新竹舉辦「造山不卡關特別場」，現場贈送象徵保庇的「工程師守護神」乖乖一包，片中受訪者、聯電第一代技術員蔡淑芬與洪秀足也現身新竹場，與觀眾分享當年走過的歲月。

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兩人回憶當年笑說「當初連股票是什麼都不知道，只知道可以拿股票換車，覺得真好用！」當時她們只想努力賺錢吃飽穿暖，天天期待加班，沒想到一顆「小小的沙子」，竟能成為推動產業、改變台灣的未來。

台灣半導體產業的起點來自1976年時任行政院長孫運璿指派第一批工程師，前往美國RCA（無線電公司） 學習 IC （積體電路）技術，包括工研院前院長史欽泰、台積電元老曾繁城、聯發科創辦人蔡明介、富鑫創投董事長邱羅火，以及台灣次微米計畫總主持人盧志遠等人，他們肩負「只許成功，不許失敗」的重責。

富鑫創投董事長邱羅火也現身台北場映後，感性說：「中秋節時大家看著美國的月亮，就會想起台灣的家而落淚。當年我前往美國才28歲，今天我78歲，跨越半個世紀，我們窮，但我們爬得起來，這一生我覺得一路走來很驕傲！」

《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞談到創作初衷，想為台灣寫下歷史。（牽猴子提供）

導演蕭菊貞感性表示：「台灣的成功從來不只是檯面上的大佬，而是每位默默努力付出的人都很重要。」提到用紀錄片找到一種文化視角為台灣寫下歷史，認識這段歷史，才能更有底氣。《造山者－世紀的賭注》在台熱映中。

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