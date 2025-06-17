晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣窮但爬得起來！首部半導體紀錄片「改變寶島未來」

《造山者－世紀的賭注》製片人蔣顯斌（左起）、富鑫創投董事長邱羅火、導演蕭菊貞出席台北誠品映後。（牽猴子提供）《造山者－世紀的賭注》製片人蔣顯斌（左起）、富鑫創投董事長邱羅火、導演蕭菊貞出席台北誠品映後。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部「半導體產業」紀錄片《造山者－世紀的賭注》自6月13日上映以來，口碑發酵，首週破票房突破500萬，全台接近300場包場，不少觀眾直到片尾燈亮仍意猶未盡，直呼「他們用生命寫下的，是台灣在半導體世界中立起來的光。」

《造山者－世紀的賭注》上週於台北、新竹舉辦「造山不卡關特別場」，現場贈送象徵保庇的「工程師守護神」乖乖一包，片中受訪者、聯電第一代技術員蔡淑芬與洪秀足也現身新竹場，與觀眾分享當年走過的歲月。

兩人回憶當年笑說「當初連股票是什麼都不知道，只知道可以拿股票換車，覺得真好用！」當時她們只想努力賺錢吃飽穿暖，天天期待加班，沒想到一顆「小小的沙子」，竟能成為推動產業、改變台灣的未來。

台灣半導體產業的起點來自1976年時任行政院長孫運璿指派第一批工程師，前往美國RCA（無線電公司） 學習 IC （積體電路）技術，包括工研院前院長史欽泰、台積電元老曾繁城、聯發科創辦人蔡明介、富鑫創投董事長邱羅火，以及台灣次微米計畫總主持人盧志遠等人，他們肩負「只許成功，不許失敗」的重責。

富鑫創投董事長邱羅火也現身台北場映後，感性說：「中秋節時大家看著美國的月亮，就會想起台灣的家而落淚。當年我前往美國才28歲，今天我78歲，跨越半個世紀，我們窮，但我們爬得起來，這一生我覺得一路走來很驕傲！」

《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞談到創作初衷，想為台灣寫下歷史。（牽猴子提供）《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞談到創作初衷，想為台灣寫下歷史。（牽猴子提供）

導演蕭菊貞感性表示：「台灣的成功從來不只是檯面上的大佬，而是每位默默努力付出的人都很重要。」提到用紀錄片找到一種文化視角為台灣寫下歷史，認識這段歷史，才能更有底氣。《造山者－世紀的賭注》在台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中