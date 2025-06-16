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娛樂 最新消息

劉冠廷進軍香港！唯一台灣演員壓力大：謝謝老婆孫可芳

香港導演李子俊（左起）、劉冠廷及導演周汶儒舉著「破案神速」出席首映會。（記者王文麟攝）香港導演李子俊（左起）、劉冠廷及導演周汶儒舉著「破案神速」出席首映會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕劉冠廷首度演出香港電影《私家偵探》，香港導演周汶儒、李子俊特別來台，他們對劉冠廷都讚譽有加，他們因看過《陽光普照》、《同學麥娜絲》對劉冠廷印象深刻，周汶儒表示，看劉冠廷演戲是一種享受，不但在設定的框架下完成任務之外，表現更是超出他的想像。

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劉冠廷是《私家偵探》中唯一的台灣演員，壓力不小。（記者王文麟攝）劉冠廷是《私家偵探》中唯一的台灣演員，壓力不小。（記者王文麟攝）

此次與香港劇組合作，劉冠廷前往馬來西亞拍攝《私家偵探》一個多月，身為片中唯一的台灣演員，劉冠廷不諱言壓力很大，「他們找你就是有期待，自己應該拿出更專業的表現，滿足大家對我的期待。」不過他強調每部戲都很認真，不過在大馬拍攝時相對輕鬆，因為沒人知道他是誰，還一度為了婦人以及健身房的安寧，與人吵架。

劉冠廷在《私家偵探》中被打得鼻青臉腫。（華映娛樂提供）劉冠廷在《私家偵探》中被打得鼻青臉腫。（華映娛樂提供）

由於劉冠廷的警察是個亦正亦邪的角色，他形容就跟劇中擦汗的姿勢一樣，有一種油膩永遠擦不掉的感覺，當時太太孫可芳正在懷孕，劉冠廷感謝老婆的存在讓他稍微能找回自己。先前傳出孫可芳因為吃減肥藥昏倒送醫，劉冠廷相當心疼，現在也會陪陪老婆多運動，連皮拉提斯都夫妻倆一起去練，「她一個人去會不好意思。」

劉冠廷在《私家偵探》中與古天樂對戲。（華映娛樂提供）劉冠廷在《私家偵探》中與古天樂對戲。（華映娛樂提供）

至於與古天樂合作，他表示「古老闆自帶強大氣場，又是一個在影壇上舉足輕重的人，我就是在旁邊看，一action就有魔力，在角色裡面角色對話。」劉冠廷與古天樂有不少打戲，其中一場是在游泳池，他表示與古天樂對打有一種生死交關的感覺，出現人生跑馬燈，腎上腺素讓他感到很過癮。劉冠廷也分享，古天樂有很多替身，卻親自下場與他對戲，有種被照顧的感覺，「我很想跟他說謝謝，但又不敢。」

導演李子俊（左）與周汶儒都很喜歡台灣，希望能來台灣拍戲。（記者王文麟攝）導演李子俊（左）與周汶儒都很喜歡台灣，希望能來台灣拍戲。（記者王文麟攝）

周汶儒、李子俊很樂意未來在台灣拍戲、與台灣演員合作，周汶儒笑說喜歡魷魚羹、棺材板，還記得曾在台灣喝了珍奶後，回去發現香港的珍奶「都是假的」。李子俊曾與徐克來台拍戲，私下也曾北中南旅遊過，他點名想與陳以文、攝影師李屏賓合作。身為東道主的劉冠廷也被拱帶他們去吃料，飽餐一頓。電影在6月18日上映。

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