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娛樂 最新消息

「最美觀音」陳若萍斥300萬拍AI傳記！自曝童年見過外星人

陳若萍有「最美觀音」封號。（記者李紹綾攝）陳若萍有「最美觀音」封號。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「最美觀音」陳若萍擔任《慧吉祥仁波切 AI人物傳記》製作人，斥資300萬，結合AI科技、影像藝術與靈性敘事，開啟佛教人物紀錄影像新里程。她今（16日）出席記者會分享創作初衷與過程，自曝人生中種種奇特經歷。

陳若萍認為自己很幸運，不需要額外開公司組隊，「因為我選擇和新加坡導演、老師等已有成熟團隊合作，這讓我能靈活整合資源。」也因現今專業人才難尋，組建團隊面臨向心力不足、留才不易等挑戰，能找到合適的合作夥伴讓她感到欣慰。

陳若萍（右）與仁波切緣分頗深。（記者李紹綾攝）陳若萍（右）與仁波切緣分頗深。（記者李紹綾攝）

談及與慧吉祥仁波切的緣分，陳若萍表示，是一段特別的機緣，「我曾拍《觀世音傳奇》，仁波切上師就是觀世音的化身，因此顧問建議促成這次合作。沒想到我和上師一見如故，兩人很聊得來。」她以往接觸過不同的宗教領袖，往往感受到距離感，但仁波切親和力十足，「他知道時代不一樣了，宗教必需要融入生活與社會，不能永遠高高在上，否則很難親近。」

為何對宗教特別有緣？陳若萍笑言：「我從小就接觸不同宗教，幼稚園念天主教學校，外婆是虔誠佛教徒，交往過回教男友也深入了解伊斯蘭信仰，連道教領袖也有粉絲是我的朋友。」感恩人生中能與星雲大師、證嚴上人等宗教巨擘直接接觸。

陳若萍有「最美觀音」封號。（記者李紹綾攝）陳若萍有「最美觀音」封號。（記者李紹綾攝）

陳若萍分享，小學五年級曾目睹疑似外星人，她在龍潭老家樓頂看到七彩光束，像日光燈般快速掠過天空，亮度和速度令她印象深刻，從此便相信有外星生命存在。

此外，陳若萍體質較敏感，透露過去在中國拍戲，於一處古宅取景，該場景在文革時被荒廢，引起不少劇組人員參觀，有位武打男演員想去看，她感應到這位演員身體狀況欠佳，好心建議：「姐覺得你最近身體有點虛弱，我建議你不要去看。」但該男演員不以為意，還是去參觀古宅，結果晚上就被一具清朝乾屍跟，劇組人員向她求救，她說：「還好我有帶佛經，這就是人家說『佛經在，佛就在』，因為我有念那本經，我拿去他旁邊放著，就把祂鎮住了。」

陳若萍有「最美觀音」封號。（記者李紹綾攝）陳若萍有「最美觀音」封號。（記者李紹綾攝）

陳若萍認為，人生中有許多不可思議的事，「敬畏天地、心存善念很重要」，她提醒，大千世界神佛鬼神皆有靈，千萬不要隨意批評，以免造口業。她更透露曾數度遭「鬼壓床」，明明清醒卻無法動彈，只見形影閃過，「我在爭扎叫的時候，旁邊的人還以為我是在作夢。」她的老公體質相當特別，也能感應靈異，「他可以聞得到、聽得到、看得到。」

陳若萍近來忙於扶輪社活動、AI傳記製作，她說：「目前完成首部曲及第二集，接下來還有其他系列拍攝，期待以更多元手法呈現仁波切的精神風貌，讓更多人感受到佛法與科技結合的力量。」陳若萍希望透過影像傳遞正能量，讓宗教文化以嶄新形式與大眾對話。

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