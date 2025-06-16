劉冠廷震驚蕭雅全性騷！怒嗆「某人」亂講話：你有什麼資格

〔記者廖俐惠／台北報導〕劉冠廷今天（16日）出席電影《私家偵探》的首映會，被問到曾經合作電影《老狐狸》的導演蕭雅全扯入性騷擾案，他表情凝重，坦言相當震驚，另一方面也怒指「某些當事人」：「你有什麼資格立場講這句話！」

劉冠廷出席《私家偵探》首映，被問到蕭雅全一事，坦言相當震驚。（記者王文麟攝）

導演蕭雅全被女導演陳蔚爾指控性騷擾，劉冠廷今天被問到此事，透露這件事情是媽媽告訴他的，他剛下飛機本想報平安，媽媽卻傳訊告訴他「如果有人問你蕭導演的事情，你要好好回答」，讓他一頭霧水，這才用手機搜尋，「我從機場往外移動的時候，一直都在看女生發的內容，不知道我那天是怎麼走出機場的。」

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劉冠廷坦言相當震驚，因為他在片場覺得蕭雅全是溫暖的人，但如今傷害造成了，就要去好好檢討。他認為自己只是演員這個角色，沒有立場多說什麼。

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不過話鋒一轉，劉冠廷嚴肅表示：「有別人不是當事人，講一些話，我是非常生氣的，說導演在現場跋扈囂張，他就不是，他非常尊重大家不是嗎，你什麼有資格立場出來講這句話。」罕見表達不滿情緒。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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