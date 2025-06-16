《鬼家人》BKPP完婚！Billkin送黃鑽戒告白 PP寵溺笑：對你買的

BKPP的婚禮演唱會在昨天畫下句點。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國人氣組合「BKPP」昨天（15日）結束一連三天在曼谷舉行的「Wedding Concert」（婚禮演唱會），下跪求婚、丟捧花等婚禮橋段樣樣來，最後一天還揭露PP Krit手上的黃色大鑽戒是Billkin贈送的，讓現場歡呼聲連連。

此次的婚禮演唱會是因應他們主演的泰版《鬼家人》、電影《冥婚鬧泰大》，以「明」、「迪迪」最後結婚為發想舉行，不過粉絲都視作是BKPP的婚禮，兩人也沒讓粉絲失望，出場就穿大紅色服裝現身，喜氣洋洋，還上演「一拜天地、二拜高堂、夫妻對拜」的橋段，甚至幽默笑說「我們前兩天洞房了，沒有、沒有！我們是住宿舍」。

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BKPP創意十足，開場就穿上紅色服裝，為婚禮演唱會增添喜氣。（翻攝自X）

出席賓客也別有意義，找來了《冥婚鬧泰大》的迪迪阿嬤當PP Krit的長輩，而Billkin的長輩則是《金孫暴富攻略》的阿嬤，一起獻唱《夜來香》。兩人「定情作」般存在的BL劇《以你的心詮釋我的愛》導演納盧拜庫諾竟也驚喜錄製影片慶祝，讓觀眾又驚又喜。

至於《冥婚鬧泰大》的導演查揚諾布普拉寇、監製班莊比辛達拿剛同樣是座上賓，不過PP Krit透露，接到電影邀約時，兩人在互相生氣，這個計畫差點無法成真，「不過感謝那次生氣，讓我們能更了解對方。」Billkin笑說：「我沒有生氣，我只是不滿意。」Billkin進一步表示，很開心能夠與PP合作，「我們一個做這個《冥婚》的計畫兩年，一開始到現在，到今天正式結束了，有點空蕩蕩的。」

Billkin表示，雖然不知道未來還有沒有合作的機會，不過會一直支持PP，「真的很愛你」。PP同樣非常開心，「因為那個人是你，讓我覺得好像不是一個人走這條路，真的很感謝，每次都是你，我也愛你、為你感到驕傲，跟第一天一模一樣，直到今天。」

PP Krit（右）秀出手上Billkin送的黃色鑽戒，讓Billkin當場淚崩。（翻攝自X）

他們3天都哭到不行，尤其是Billkin哭到鼻涕都流出來。PP為了改變氛圍，透露手上的白色戒指是他自己買的，但他舉起手上的黃色鑽戒問Billkin：「喜歡嗎？對你買的。」讓全場陷入瘋狂，Billkin又迎來新一輪的大爆哭。最後兩人獻唱《如果知道這樣，早就和你在一起了》，在上萬名觀眾的眼前，相互擁抱結束3天的演唱會，令全場感動不已。

《冥婚鬧泰大》將於6月21日限量推出「漏網片段限定場」，觀眾將有機會透過大銀幕欣賞因片長考量而被導演忍痛刪減的九段珍貴片段，補足角色更多細膩情感。每段畫面更搭配導演查揚諾布·普拉寇與監製班莊·比辛達拿剛的創作對談，讓影迷猶如親臨剪接室，深入參與電影誕生的幕後歷程。

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