《星際寶貝：史迪奇》全球賣破8.5億美金！北美第4週再進帳1550萬美金

《星際寶貝：史迪奇》在全球持續熱賣，票房已突破8.5億美金。（迪士尼提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》在蟬聯北美3週票房冠軍後，上週末（6月13至15日）以1550萬美金（約台幣4.57億元）退居票房第2名，目前累積票房已達3.66億美金（約台幣108.11億元），依舊是今年度北美票房第2名。

迪士尼真人電影與二十世紀影業總裁大衛葛林鮑姆先前提到電影大獲成功也表示：「史迪奇就是迪士尼最擅長的代表作之一，這部2002年推出的精彩動畫，隨時間累積出真正的粉絲基礎，也促使我們思考要不要將這個美好的故事拍成一部全新的電影，如今我們終於能把它帶給全世界。」

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而在全球票房方面，《星際寶貝：史迪奇》於上映四週後正式突破8.5億美金，來到了8.58億美金（約台幣253.45億元）。葛林鮑姆也表示：「史迪奇是我們成長最快的品牌之一，而且具有全球影響力，創作團隊在把史迪奇從動畫世界帶進現實世界的過程中，真的做得非常出色。」

《星際寶貝：史迪奇》持續在台上映中，全台票房粗估已破台幣9100萬元。

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