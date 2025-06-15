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娛樂 歐美

「美乳女神」洗澡水香皂超驚人 拍賣網站價格翻250倍

席德妮史威尼保證香皂裡有她泡過的洗澡水。（翻攝自IG）席德妮史威尼保證香皂裡有她泡過的洗澡水。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕新世代「美乳女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）先前認了和交往7年（訂婚3年）的未婚夫強納森達維諾分手，更直言：很享受現在的生活。近日她在網路上與品牌合作推出「真的含有她（席德妮史威尼）洗澡水」的香皂，她本人也與香皂一起拍宣傳照。這款香皂上架後即被秒殺，價格也從8美元（約新台幣240元）飆升至2千美元（約新台幣6萬元）。

席德妮史威尼推出含有她洗澡水的香皂，限量製作500塊。（翻攝自IG）席德妮史威尼推出含有她洗澡水的香皂，限量製作500塊。（翻攝自IG）

這款名為「Sydney’s Bathwater Bliss」（席德妮洗澡水香皂）主打天然香氣，限量5000塊，售價則為每塊8美元，且限定18歲以上才能購買，隨香皂會附上官方認證文件，噱頭十足。上架後數秒內立刻被搶購一空，之後在拍賣網站上，竟以2千美元出售，價格瘋飆250倍。

演出《高校18禁》走紅的席德妮史威尼，身材火辣，被封為好萊塢「美乳女神」。（翻攝自IG）演出《高校18禁》走紅的席德妮史威尼，身材火辣，被封為好萊塢「美乳女神」。（翻攝自IG）

因演出《高校18禁》走紅的席德妮史威尼，身材火辣，被封為好萊塢「美乳女神」。她本人表示推出「洗澡水香皂」創意源自粉絲狂熱要求，並俏皮說：「當粉絲開始向你要洗澡水時，你可以選擇無視，也可以認真把它做成一塊香皂。」

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