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（影音）館長被嗆台獨狗溜上車 秒變溫馴小綿羊畫面曝光

館長昨在中國杭州被民眾拿五星旗嗆「台獨狗」（圖左），他上車後被拍到神情嚴肅（圖右）。（翻攝自陳延昶臉書）館長昨在中國杭州被民眾拿五星旗嗆「台獨狗」（圖左），他上車後被拍到神情嚴肅（圖右）。（翻攝自陳延昶臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢赴中國旅遊，14日遭一名男子高舉五星旗怒嗆「台獨狗」，男子並企圖想衝撞館長被一旁民眾擋下，館長當下則是立刻衝上巴士，之後才說：「這叫做有趣，大場面、大場面，很難得的大場面、大場面終於來了。」

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶隨即在臉書連結館長被嗆影音評論說：「在台灣好像一個黑道老大似的，在中國變成一個溫馴的小綿羊。」

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館長中國行第5天，昨午在杭州當地一間餐館用餐，吸引不少粉絲在外等待拍照，沒想到館長吃完飯走出餐廳，被一名拿著五星旗男子衝出來激動大喊：「國旗在這裡！國旗在這裡！」接著男子大罵館長：「台獨狗！台獨狗！」

糗的是，館長選擇默默迅速躲上車，接著才對著鏡頭表示早有心理準備，他說：「難得的大場面來啦，台獨狗怎麼會來這裡呢？原本以為是個Happy Ending，沒想到還是遇到了，此行目的是兩岸交流和平，抗議者可能是想藉此鬧事刷流量，無所謂啦！」

相關影片：〈影片取自陳延昶臉書，如遭移除敬請見諒〉

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