東大生樂團Penthouse來台 唱一半9m88竟衝上台嗨翻

〔記者廖俐惠/綜合報導〕日本新世代City Soul時尚樂團Penthouse今天(14日)在Legacy TERA舉辦了首次台北專場演唱會「Midnight Diner」,不僅帶來多首夯曲,更邀請到9m88擔任嘉賓,真的為台北的樂迷們獻上一個難忘的「午夜大餐」。

Penthouse又被稱為「東大生樂團」,因為除了大島真帆是畢業於青山學院大學之外,其他都是東大高材生。他們昨以充滿爆發力的《Welcome to the Penthouse》揭開序幕,主唱浪岡真太郎熱情向現場觀眾問好:「哈囉台北!我們是Penthouse!準備好了嗎?Say Yeah!」瞬間點燃全場熱情。緊接著《Friday’s High》和《一難》兩首歌曲更是讓氣氛持續升溫。

浪岡真太郎表示:「暌違一年來到台灣,而且是第一次的專場演唱會,讚!讚!讚!(中文)最高!真的很開心,多謝(台語)!」大島真帆也興奮地說道:「Welcome to the Midnight Diner!What’s up Taipei!大家~我好想你們!」真帆分享抵達台北後,大家立刻一同享用美食的愉快經驗。

隨後,Penthouse帶來了《Taxi to the moon》、《Identify》和《Change the world》,展現其多元的音樂風格和精湛的演奏技巧。演唱會中段,主唱浪岡及真帆帶來了深情的《Fly me to the moon》和《If ain’t got you-Gravity》,展現獨特的聲線魅力。而擔任鍵盤手,現在也是有相當高人氣的Cateen角野隼斗的精彩鋼琴獨奏,獲得如雷的歡呼與掌聲。

演唱會的最大高潮之一,莫過於台灣R&B創作歌手9m88的驚喜登場,在演唱完《戀標》後,真帆興奮地介紹:「在此介紹今天的特別來賓!9m88!」引發全場尖叫。9m88上台前一直在台下觀賞演出,一上台馬上大讚Penthouse「AMAZING」,兩組音樂人共同演唱了合作歌曲《Kitchen》,讓全場聽得如癡如醉。

下半場,Penthouse 以《Jukebox Driver》、《像夏天許願/夏に願いを》、《26時10分》和《Nonsense》等多首快節奏歌曲,持續帶動全場氣氛,觀眾們跟著音樂盡情舞動。

在感性的MC環節中,浪岡以中文向現場歌迷表達感謝:「今天真的很謝謝大家來看我們的演出!能夠來台灣,見到平常不容易見到的大家,真的非常開心。」真帆也接著用中文傳達:「每天都有辛苦的時候,我們也會繼續努力做音樂,一定會再回來台灣的!在我們再次見面之前,一起加油吧!今天真的謝謝你們!我愛你!」

Penthouse在演唱最受歌迷喜愛的《我愛你》這首歌時,真帆還趣味的帶領觀眾以「不要香菜」、「要香菜」來分組歡唱「LALALA…..」,笑翻全場。浪岡表示,台灣是他們在日本以外第一個舉辦演唱會的地方,對他們而言意義非凡,並承諾「絕對會再回來台灣」。

最後他們以新歌《Planetary》和《…假如愛上了你/…戀に落ちたら》為這場精彩的「Midnight Diner」台北專場畫下完美句點。在演出結束後,樂團成員們也一同向觀眾致謝並合影留念,為這場成功的演出劃下完美的句點。

