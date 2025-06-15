東大生樂團Penthouse來台 唱一半9m88竟衝上台嗨翻

Penthouse與台灣粉絲留下合影。（好玩國際文化提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新世代City Soul時尚樂團Penthouse今天（14日）在Legacy TERA舉辦了首次台北專場演唱會「Midnight Diner」，不僅帶來多首夯曲，更邀請到9m88擔任嘉賓，真的為台北的樂迷們獻上一個難忘的「午夜大餐」。

Penthouse邀請9m88一起表演，讓粉絲又驚又喜。（好玩國際文化提供）

Penthouse的Cateen角野隼斗展現超強獨奏，電子琴、鋼琴一起來都沒問題，讓大家看得目瞪口呆。（好玩國際文化提供）

Penthouse又被稱為「東大生樂團」，因為除了大島真帆是畢業於青山學院大學之外，其他都是東大高材生。他們昨以充滿爆發力的《Welcome to the Penthouse》揭開序幕，主唱浪岡真太郎熱情向現場觀眾問好：「哈囉台北！我們是Penthouse！準備好了嗎？Say Yeah！」瞬間點燃全場熱情。緊接著《Friday’s High》和《一難》兩首歌曲更是讓氣氛持續升溫。

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Penthouse浪岡真太郎自彈自唱，展現超強實力。（好玩國際文化提供）

Penthouse大島真帆超級卡哇伊，數度掀起粉絲歡呼聲。（好玩國際文化提供）

浪岡真太郎表示：「暌違一年來到台灣，而且是第一次的專場演唱會，讚！讚！讚！（中文）最高！真的很開心，多謝（台語）！」大島真帆也興奮地說道：「Welcome to the Midnight Diner！What’s up Taipei！大家~我好想你們！」真帆分享抵達台北後，大家立刻一同享用美食的愉快經驗。

Penthouse大島真帆（左）、浪岡真太郎相當有默契，一起炒熱現場氣氛。（好玩國際文化提供）

隨後，Penthouse帶來了《Taxi to the moon》、《Identify》和《Change the world》，展現其多元的音樂風格和精湛的演奏技巧。演唱會中段，主唱浪岡及真帆帶來了深情的《Fly me to the moon》和《If ain’t got you-Gravity》，展現獨特的聲線魅力。而擔任鍵盤手，現在也是有相當高人氣的Cateen角野隼斗的精彩鋼琴獨奏，獲得如雷的歡呼與掌聲。

Penthous為粉絲送上「午夜大餐」。（好玩國際文化提供）

演唱會的最大高潮之一，莫過於台灣R&B創作歌手9m88的驚喜登場，在演唱完《戀標》後，真帆興奮地介紹：「在此介紹今天的特別來賓！9m88！」引發全場尖叫。9m88上台前一直在台下觀賞演出，一上台馬上大讚Penthouse「AMAZING」，兩組音樂人共同演唱了合作歌曲《Kitchen》，讓全場聽得如癡如醉。

下半場，Penthouse 以《Jukebox Driver》、《像夏天許願/夏に願いを》、《26時10分》和《Nonsense》等多首快節奏歌曲，持續帶動全場氣氛，觀眾們跟著音樂盡情舞動。

Penthouse矢野慎太郎（左）、浪岡真太郎在演唱會上互飆吉他。（好玩國際文化提供）

在感性的MC環節中，浪岡以中文向現場歌迷表達感謝：「今天真的很謝謝大家來看我們的演出！能夠來台灣，見到平常不容易見到的大家，真的非常開心。」真帆也接著用中文傳達：「每天都有辛苦的時候，我們也會繼續努力做音樂，一定會再回來台灣的！在我們再次見面之前，一起加油吧！今天真的謝謝你們！我愛你！」

Penthouse貝斯手大原拓真打扮得俏皮可愛。（好玩國際文化提供）

Penthouse在演唱最受歌迷喜愛的《我愛你》這首歌時，真帆還趣味的帶領觀眾以「不要香菜」、「要香菜」來分組歡唱「LALALA…..」，笑翻全場。浪岡表示，台灣是他們在日本以外第一個舉辦演唱會的地方，對他們而言意義非凡，並承諾「絕對會再回來台灣」。

最後他們以新歌《Planetary》和《…假如愛上了你/…戀に落ちたら》為這場精彩的「Midnight Diner」台北專場畫下完美句點。在演出結束後，樂團成員們也一同向觀眾致謝並合影留念，為這場成功的演出劃下完美的句點。

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