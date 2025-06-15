晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

東大生樂團Penthouse來台 唱一半9m88竟衝上台嗨翻

Penthouse與台灣粉絲留下合影。（好玩國際文化提供）Penthouse與台灣粉絲留下合影。（好玩國際文化提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新世代City Soul時尚樂團Penthouse今天（14日）在Legacy TERA舉辦了首次台北專場演唱會「Midnight Diner」，不僅帶來多首夯曲，更邀請到9m88擔任嘉賓，真的為台北的樂迷們獻上一個難忘的「午夜大餐」。

Penthouse邀請9m88一起表演，讓粉絲又驚又喜。（好玩國際文化提供）Penthouse邀請9m88一起表演，讓粉絲又驚又喜。（好玩國際文化提供）

Penthouse的Cateen角野隼斗展現超強獨奏，電子琴、鋼琴一起來都沒問題，讓大家看得目瞪口呆。（好玩國際文化提供）Penthouse的Cateen角野隼斗展現超強獨奏，電子琴、鋼琴一起來都沒問題，讓大家看得目瞪口呆。（好玩國際文化提供）

Penthouse又被稱為「東大生樂團」，因為除了大島真帆是畢業於青山學院大學之外，其他都是東大高材生。他們昨以充滿爆發力的《Welcome to the Penthouse》揭開序幕，主唱浪岡真太郎熱情向現場觀眾問好：「哈囉台北！我們是Penthouse！準備好了嗎？Say Yeah！」瞬間點燃全場熱情。緊接著《Friday’s High》和《一難》兩首歌曲更是讓氣氛持續升溫。

Penthouse浪岡真太郎自彈自唱，展現超強實力。（好玩國際文化提供）Penthouse浪岡真太郎自彈自唱，展現超強實力。（好玩國際文化提供）

Penthouse大島真帆超級卡哇伊，數度掀起粉絲歡呼聲。（好玩國際文化提供）Penthouse大島真帆超級卡哇伊，數度掀起粉絲歡呼聲。（好玩國際文化提供）

浪岡真太郎表示：「暌違一年來到台灣，而且是第一次的專場演唱會，讚！讚！讚！（中文）最高！真的很開心，多謝（台語）！」大島真帆也興奮地說道：「Welcome to the Midnight Diner！What’s up Taipei！大家~我好想你們！」真帆分享抵達台北後，大家立刻一同享用美食的愉快經驗。

Penthouse大島真帆（左）、浪岡真太郎相當有默契，一起炒熱現場氣氛。（好玩國際文化提供）Penthouse大島真帆（左）、浪岡真太郎相當有默契，一起炒熱現場氣氛。（好玩國際文化提供）

隨後，Penthouse帶來了《Taxi to the moon》、《Identify》和《Change the world》，展現其多元的音樂風格和精湛的演奏技巧。演唱會中段，主唱浪岡及真帆帶來了深情的《Fly me to the moon》和《If ain’t got you-Gravity》，展現獨特的聲線魅力。而擔任鍵盤手，現在也是有相當高人氣的Cateen角野隼斗的精彩鋼琴獨奏，獲得如雷的歡呼與掌聲。

Penthous為粉絲送上「午夜大餐」。（好玩國際文化提供）Penthous為粉絲送上「午夜大餐」。（好玩國際文化提供）

演唱會的最大高潮之一，莫過於台灣R&B創作歌手9m88的驚喜登場，在演唱完《戀標》後，真帆興奮地介紹：「在此介紹今天的特別來賓！9m88！」引發全場尖叫。9m88上台前一直在台下觀賞演出，一上台馬上大讚Penthouse「AMAZING」，兩組音樂人共同演唱了合作歌曲《Kitchen》，讓全場聽得如癡如醉。

下半場，Penthouse 以《Jukebox Driver》、《像夏天許願/夏に願いを》、《26時10分》和《Nonsense》等多首快節奏歌曲，持續帶動全場氣氛，觀眾們跟著音樂盡情舞動。

Penthouse矢野慎太郎（左）、浪岡真太郎在演唱會上互飆吉他。（好玩國際文化提供）Penthouse矢野慎太郎（左）、浪岡真太郎在演唱會上互飆吉他。（好玩國際文化提供）

在感性的MC環節中，浪岡以中文向現場歌迷表達感謝：「今天真的很謝謝大家來看我們的演出！能夠來台灣，見到平常不容易見到的大家，真的非常開心。」真帆也接著用中文傳達：「每天都有辛苦的時候，我們也會繼續努力做音樂，一定會再回來台灣的！在我們再次見面之前，一起加油吧！今天真的謝謝你們！我愛你！」

Penthouse貝斯手大原拓真打扮得俏皮可愛。（好玩國際文化提供）Penthouse貝斯手大原拓真打扮得俏皮可愛。（好玩國際文化提供）

Penthouse在演唱最受歌迷喜愛的《我愛你》這首歌時，真帆還趣味的帶領觀眾以「不要香菜」、「要香菜」來分組歡唱「LALALA…..」，笑翻全場。浪岡表示，台灣是他們在日本以外第一個舉辦演唱會的地方，對他們而言意義非凡，並承諾「絕對會再回來台灣」。

最後他們以新歌《Planetary》和《…假如愛上了你/…戀に落ちたら》為這場精彩的「Midnight Diner」台北專場畫下完美句點。在演出結束後，樂團成員們也一同向觀眾致謝並合影留念，為這場成功的演出劃下完美的句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中