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GD遲到40分鐘「下秒捐8.8億韓圓」 網友風向瞬間轉變

GD參加活動遲到，讓韓媒怨聲載道。（翻攝自MTN STAR YouTube）GD參加活動遲到，讓韓媒怨聲載道。（翻攝自MTN STAR YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天王「GD」G-Dragon昨（13日）出席活動，不過因為塞車而遲到40分鐘，經紀公司發聲道歉。不過GD在活動上捐出8.8億韓圓（約台幣1900萬元）幫助喝酒成癮的青少年，獲得網友讚聲。

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GD遲到已經不是第一次，上一次在韓國開演唱會就大DELAY，引來不少記者不滿。昨天他預定在晚間7點出席活動，一直到了晚間7點40分才終於現身，整整遲到了40分鐘，讓現場韓國媒體抱怨連連。

韓媒事後也沒在客氣，直接在標題打上「打扮得很漂亮，但遲到40分鐘」、「GD遲到45分鐘，黑暗般的13號星期五」。事後GD所屬的經紀公司Galaxy Corporation解釋，是因為下雨加上下班尖峰時間，塞車才遲到的，對此表達誠摯的歉意。

儘管因為遲到失焦，不過由於活動為宣傳酒類品牌，現場也宣布，GD向自己擔任榮譽理事長的「Just Peace」基金會捐出8.8億韓元（約台幣1900萬元），用於青少年戒酒治療，而「8」則是象徵無限（∞） ，GD認為應該要做一些好事助人。網友也紛紛大讚，「遲到好像沒關係了」、「真的很佩服GD捐款助人」、「記者有看到GD做好事嗎？」。

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