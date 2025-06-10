以為搶到「BIGBANG」演唱會票？真相曝光萬人笑爆

網友夢到成功買到韓國天團BIGBANG的演唱會門票。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕追星粉絲搶「演唱會票」總是你死我活，不過若是沒仔細看，冒然「買錯票」可就虧大了！有粉絲發文稱自己在睡夢中成功買到韓國天團BIGBANG的演唱會票，結果夢醒時分，真相逗樂破萬名網友點讚。

不料網友在夢中隨即發現竟買成「BIG！BANG！王力宏世界巡迴演唱會票」。（翻攝自微博）

該名網友原先是BIGBANG超級粉絲，豈料洋洋得意沒多久，發現竟買成「BIG！BANG！王力宏世界巡迴演唱會票」，讓許多人心有戚戚焉，直說「真的要先看清楚再買」，也有人底下笑回「BANG BANG BANG」變「Baby妳就是我的唯一」。

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該文釣出許多網友回應，有人表示當年要買「魔力紅」，結果買到了「魔幻力量」，也有人笑說把「林俊逸」看成了「林俊傑」，想說輕輕鬆鬆買到，還大肆炫耀。不少人直呼「超好笑」，「原地氣醒」，還有人幽默表示「台幣BANG不見」、「幸好只是一場夢」。

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