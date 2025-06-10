晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

以為搶到「BIGBANG」演唱會票？真相曝光萬人笑爆

網友夢到成功買到韓國天團BIGBANG的演唱會門票。（翻攝自X）網友夢到成功買到韓國天團BIGBANG的演唱會門票。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕追星粉絲搶「演唱會票」總是你死我活，不過若是沒仔細看，冒然「買錯票」可就虧大了！有粉絲發文稱自己在睡夢中成功買到韓國天團BIGBANG的演唱會票，結果夢醒時分，真相逗樂破萬名網友點讚。

不料網友在夢中隨即發現竟買成「BIG！BANG！王力宏世界巡迴演唱會票」。（翻攝自微博）不料網友在夢中隨即發現竟買成「BIG！BANG！王力宏世界巡迴演唱會票」。（翻攝自微博）

該名網友原先是BIGBANG超級粉絲，豈料洋洋得意沒多久，發現竟買成「BIG！BANG！王力宏世界巡迴演唱會票」，讓許多人心有戚戚焉，直說「真的要先看清楚再買」，也有人底下笑回「BANG BANG BANG」變「Baby妳就是我的唯一」。

相關新聞：池昌旭「流暢主持」征服台韓 不到兩個月宣布再訪台

該文釣出許多網友回應，有人表示當年要買「魔力紅」，結果買到了「魔幻力量」，也有人笑說把「林俊逸」看成了「林俊傑」，想說輕輕鬆鬆買到，還大肆炫耀。不少人直呼「超好笑」，「原地氣醒」，還有人幽默表示「台幣BANG不見」、「幸好只是一場夢」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中