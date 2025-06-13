馬志翔揪新婚人妻幹大事 劉品言新身分曝光

馬志翔攜手好友劉品言開班授課。（力天娛樂提供、翻攝自劉品言臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕馬志翔為提攜後進變身專業老師開班授課，偕同劉品言等逾十多位名師齊聚「演員養成所-表演與試鏡入門班」啟動最強全方位演員養成班，他強調：「我的課，不會無聊的！」

馬志翔偕同業內菁英開班授課。（力天娛樂提供）

馬志翔首次開班授課傳授入行25年編導演合一的實戰經驗，從「導演」的角度帶領學員認識影像作品靈魂統籌導演這個職位在片場的工作內容，除了如何號召演員及劇組各部門完成視覺構想，進而對於演員面的角色設定，協助自我提升表演力及演出節奏。

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同時也包括讀本實作及鏡頭練習，豐富及有系統的課程安排，可說是完整結合了馬志翔出道至今累積的功力，為的就是要幫助想要踏進演藝圈的年輕人，能從導演的視角去觀察，同時了解在表演藝術的不同執行面上會遇到的各種問題及如何應對。

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馬志翔掛保證「我的課，不會無聊的！」（力天娛樂提供）

儘管課程嚴謹，但演講經驗豐富的馬志翔打包票笑說：「我的課，不會無聊的！」為了讓上課的同學能在劇組氛圍的環境中學習，馬志翔為自己訂下的教學方針就是「生動有趣」，並採以「互動式教學」進行，更透露：「上課過程中，能站著就盡量不讓大家坐下！」他表示：「教材乍看之下或許生硬，但我會盡所能在課程體驗設計上活潑一些，並把內容安排的緊湊，感覺就像歷經一場試鏡跟演戲，會設計各種模擬場景讓學員實際操作。」

馬志翔難忘當娃娃兵教官「1打50」，與小朋友做互動式演講，操翻自己。（力天娛樂提供）

提及以往最「操」的一次講座經驗，馬志翔難忘過去曾到20幾間小學演講，他笑說：「因為小朋友的專注力頂多維持3到5分鐘，所以每5分鐘就要設計一個爆點，或臨場生出一個讓他們集中注意力的方法。超累，但跟孩子們之間的相處非常有趣。」

自從出道以來，無論是以導演的身份、演出的合作、或是出席演講等等，持續抱持熱忱和新人交流，馬志翔表示：「對於後輩，我總是毫不保留傾囊相授的。在我編導、演員的養成訓練中，遇到許多前輩也都是這樣對我，所以我希望如果自己有能力，也可以繼續傳承這份表演能量給需要的人。」

提及近期工作計畫，馬志翔表示：「今年已完成拍攝三部作品，年底也將有一部影集上線，我自己非常期待。」此外編寫劇本部分也齊頭並進，他透露自己剛完成了兩個劇本，「只要有空，就是構思戲劇腳本，自我腦力激盪。」

師資陣容一字排開皆是業內大師級人物，其中為電影《BIG》、《少男少女》、《咒》打造金馬新人入圍紀錄的表演指導安德森老師擔任課程統籌，邀請到劇場女王姚坤君、資深表演指導陳雪甄、徐灝翔，聲音教練魏世芬、親密指導林微弋等業內各領域專業人士擔任客座講師。

此外，曾獲得金鐘女配角獎肯定的劉品言也會親自分享演員經歷，有著編導演能力、曾得到最佳金鐘編劇及導演肯定的馬志翔以導演視角結合理論與實作，協助學員提升表演技巧，更建立職涯競爭力。

「演員養成所-表演與試鏡入門班」已開放報名至6/16截止，8/11正式開課，課程相關問題，請來信洽詢actingplus.service@gmail.com。

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