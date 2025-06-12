劉品言閃婚早知情？謝盈萱「1句話」講兩次 緊張到冒汗搓膝蓋

謝盈萱（右）今與曾寶儀出席《我們回家吧3》首映記者會。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕難得參與實景節目的「金馬影后」謝盈萱今與曾寶儀出席《我們回家吧3》首映記者會，受訪時不斷被一旁的曾寶儀提醒不要落入記者們挖的坑，所以顯得相當緊張，除了狂搓膝蓋外也一直冒汗。談及好友劉品言拋出雙喜臨門震撼彈，謝盈萱支支吾吾的說了2次「有稍微知道」。

謝盈萱（左）近期在戲劇《忘了我記得》中與劉品言（中）演好閨密。（資料照，記者陳奕全攝）

謝盈萱近期在戲劇《忘了我記得》中與劉品言演好閨密，2人私下也因此變得熟稔，而今問到是否早知情劉品言閃婚、懷孕？她微微點頭說「有稍微知道」，說完又再說了一次，深怕說錯話，也表示之後對方寶寶出生會送上禮物。至於是否會被催婚？她坦言已經過了30多歲，被催婚的時期，家人現在也很適應她單身的狀態，不過她對是否會閃婚沒有把話說死，語帶保留說：「人生很多事都很難說。」並表示現在沒對象也未婚。

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謝盈萱分享好友雙喜臨門一事。（三立提供）

療癒系旅遊節目《我們回家吧3》強勢回歸，繼續由主持人曾寶儀引領，並集結多位跨界明星嘉賓，包含謝盈萱、婁峻碩、蔡凡熙、旺福、謝依霖、林懷民、安芝儇、百白等，一同踏上「回家」之旅，重新找回與故鄉、與家人、與自己最真摯的聯繫。今年節目首度踏出台灣，將前往印尼與南韓進行拍攝，分別走訪當地的台灣移工Diana與韓國人氣女團i-dle成員葉舒華，探索她們心中的「家」。

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