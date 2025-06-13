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娛樂 亞洲

泰國「第一神顏」女星訂婚了 男友獻上10克拉大鑽戒

泰國有「第一神顏」稱號的女星Mai Davika（右）和男友Ter Chantavit在社群分享訂婚好消息。（翻攝自IG）泰國有「第一神顏」稱號的女星Mai Davika（右）和男友Ter Chantavit在社群分享訂婚好消息。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在泰國有「第一神顏」稱號的女星Mai Davika在社群平台曬出幸福照片，宣布自己訂婚了。昨（12）Mai Davika和交往7年的男友Ter Chantavit曬出兩人幸福擁抱、深情接吻的照片，最令人注意的還是她左手無名指戴了一顆10克拉的超大鑽戒，小倆口也顯得甜蜜無比。

泰國女星Mai Davika（左）和男友Ter Chantavit深情相吻。（翻攝自IG）泰國女星Mai Davika（左）和男友Ter Chantavit深情相吻。（翻攝自IG）

Ter Chantavit求婚的鑽戒目測有10克拉。（翻攝自IG）Ter Chantavit求婚的鑽戒目測有10克拉。（翻攝自IG）

33歲的Mai Davika是知名混血女星，外型出眾，跨足歌唱、戲劇、品牌創辦人等不同領域，都做得風生水起。她更在2020年成為泰國首位GUCCI品牌大使，兩度入選全球百大美女。

男友此次求婚成功可以看見Mai Davika露出幸福的笑容，郎才女貌的搭配，也羨煞眾人，堪稱人生勝利組。

泰國女星Mai Davika（左）和男友Ter Chantavit緊緊擁抱。（翻攝自IG）泰國女星Mai Davika（左）和男友Ter Chantavit緊緊擁抱。（翻攝自IG）

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