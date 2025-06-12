吳汶芳踢爆音樂圈黑幕 接力鄧紫棋怒掀「合約陷阱」

鄧紫棋（左）、吳汶芳接力踢爆音樂圈合約陷阱。（組合照，本報資料照、福茂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕創作歌手吳汶芳今（12日）轉發鄧紫棋有關「法定重錄」與音樂人著作權困境的貼文，自曝自己過去也因合約條文模糊深受其害，痛批「凡是寫到存續期間的合約都不能簽」，更感慨自己當年年紀輕輕根本沒人解釋「存續期間」就是「一輩子＋死後50年」，導致自己最重要的兩首歌至今還遭三方抽成，甚至曾整年忘了給她版稅，引發關注。

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鄧紫棋先前在社群說明，中國著作權法第42條第3款中，允許公開發表過的錄音作品在「支付報酬」的條件下被他人重製，無須創作者同意，指出這條所謂「法定許可重錄」條文，可能導致創作人失去控制權。吳汶芳感同身受，隨即分享自身案例表示，她當年還是大學生，並不了解法律細節，如今卻要承擔長期權益受損的後果，「不會有人解釋告訴你那個叫做一輩子！！！+死後50年。」

吳汶芳提醒所有年輕創作者要注意合約內容。（理響音樂提供）

此外，吳汶芳也語重心長提醒所有懷有星夢的年輕創作者，要特別留意合約中涉及「存續期間」、「授權範圍」、「三方分潤」等條款，不要輕忽文字背後的法律效力，「要做音樂，千萬別被合約搞垮」，一番話獲得不少音樂圈從業者共鳴，網友則留言表示「感謝妳說出真相」、「這個產業真的太需要被翻出來曬太陽了」。

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